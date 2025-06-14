Diyarbakır'da Jandarma'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Piknikle Kutlandı

Diyarbakır'da Jandarma'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Piknikle Kutlandı
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü öğrenci etkinlikleriyle kutlandı. Öğrencilerle birlikte piknik yapan askerler, unutulmaz anlar yaşattı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Mehmetçik, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü öğrencilerle birlikte kutladı.

Dicle ilçesi Tepebaşı Mahallesi'ne bağlı Yardımcı Mezrası İlkokulunu ziyaret eden Mehmetçik, öğrencilere sürpriz yaprak onlarla birlikte piknik yaptı. Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü öğrencilerle birlikte kutlayan Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı astsubay Ali Aydın ve beraberindeki askerler, öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kendilerini ziyaret eden askerlere teşekkür eden öğrenciler, Mehmetçiklerle birlikte hatıra fotoğrafı çekti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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