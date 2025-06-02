Diyarbakır'da Hayvan Satıcılarına Sahte Para Uyarısı

Diyarbakır'da Hayvan Satıcılarına Sahte Para Uyarısı
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Diyarbakır'da polis ekipleri, Kurban bayramı öncesi hayvan borsasında sahte para konusunda hayvan satıcılarını bilgilendirdi. KOM ekipleri, sahte para kullanımıyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtarak, satıcıların bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Diyarbakır'da polis ekipleri, Kurban bayramı öncesi canlı hayvan borsasında faaliyet gösteren hayvan satıcılarını, sahte para konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para kullanımının önüne geçmek amacıyla pazarda satıcılara yönelik el broşürleri dağıttı.

Hayvan satıcılarına yönelik yapılan bilgilendirme faaliyetinde, gerçek ve sahte paranın nasıl ayırt edilebileceği, şüpheli durumlarla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiği gibi konular broşürlerle anlatıldı. Ekipler, sahte para riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, vatandaşlardan şüpheli durumları ivedilikle güvenlik güçlerine bildirmeleri istendi.

KOM ekipleri, bayram öncesi hayvan pazarlarında para trafiğinin yoğunlaştığını belirterek, dolandırıcılara karşı satıcıların bilinçli olmasının önemli olduğunu ifade etti. Yetkililer ayrıca, dağıtılan broşürlerde tüm Türk lirası para birimleriyle ilgili bilgi içerdiğini, bu sayede satıcıların daha dikkatli ve tedbirli hareket etmelerinin hedeflendiğini aktardı.

Vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmesi için yürütülen bu tür bilgilendirme çalışmalarının bayram süresince de devam edeceği bildirildi.

Hayvan satıcısı Mehmet Akkaya, bundan sonra parayı kontrol ederek alacaklarını ve çalışma için teşekkür ettiğini söyledi.

Rıdvan Sönmez ise "Devletimiz bizi uyardı çok teşekkür ediyorum. Bu bilgilendirme çok işe yaradı" dedi.

Hüseyin Koyun, teşekkür ederek, satıcıların önlem alması için güzel uyarılar olduğunu kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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