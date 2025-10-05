Diyarbakır'da Güneş Gözlüğü Satışlarında Düşüş ve Sağlık Uyarısı

Diyarbakır'da, 21'inci Bölge Doğu Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Abdurrahim Erdoğan güneş gözlüğü satışlarında geçen yıla oranla ciddi bir düşüş olduğunu, vatandaşların ise sahte güneş gözlüklerine yönelip sağlık problemleri yaşadığını söyledi.

Sosyal medyadan alınan güneş gözlüklerinin ciddi hasarlar bıraktığını ve vatandaşların fiyat konusunda yanıldığını belirten Erdoğan, aynı fiyatlara orijinal olan gözlüklerin de mevcut olduğunu söyledi. Erdoğan, "Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl güneş gözlükleri satışında ciddi bir düşüş yaşandı. Vatandaşlarımız, optisyenlik müesseselerinde satılan orijinal güneş gözlüklerinin fiyatlarından endişe duydukları için sahte ürünlere veya sosyal medya üzerinden orijinal olmayan gözlüklere yöneliyor. Özellikle son yıllarda sosyal medyadan alınan bu ürünlerle ilgili ciddi şikayetler yaşıyoruz. Göz kızarıklığı, göz yanması ve çeşitli göz hastalıklarıyla ilgili çok sayıda olumsuz geri dönüş alıyoruz" dedi.

Vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli hususun, Sağlık Bakanlığı denetimi altında faaliyet gösteren optisyenlik müesseselerinden orijinal güneş gözlüğü temin etmeleri olduğunu aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, hem ekonomik açıdan hem de göz ve görme sağlığı açısından büyük avantaj sağlayacaktır. Müesseselerimizde bin liradan başlayan, kullanılan ham madde, ultraviyole koruma özelliği ve markasına göre fiyatı değişen orijinal ürünler bulunmaktadır. Ancak sosyal medyadan ucuz diye satın alınan güneş gözlüklerinin birçoğunda geri dönülmez hastalıkların ortaya çıktığı, tarafımıza ulaşan şikayetlerle sabittir. Bu noktada Sağlık Bakanlığı'na da büyük görev düşmektedir. Güneş gözlüklerinin tıbbi cihaz statüsüne alınarak sadece Sağlık Bakanlığı denetimi altındaki optisyenlerde satılması gerekir. Bu adım, hem halkımızın göz sağlığını koruyacak hem de ekonomimize ciddi katkı sağlayacaktır."

Vatandaşlardan Emir Atmaca, orijinal olmayan güneş gözlüğü kullandığını ve gözlerini rahatsız ettiğini söyledi. Atmaca, "Şu an piyasa araştırması yapıp orijinal güneş gözlük bakıyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR