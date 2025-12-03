İşletmelere fiyat etiketi uyarısı: Kurallara uymayana 3 bin lira ceza yolda

Diyarbakır Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü, fiyat etiketi yönetmeliğine uymayan her ürün veya hizmet için ayrı ayrı 3 bin 166 lira idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Diyarbakır Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü, perakende sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeleri yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak, fiyat etiketi zorunlulukları konusunda denetimlerin artırıldığı ve kural ihlallerine karşı ağır yaptırımların devreye gireceği belirtildi. Açıklamada, fiyat etiketleri ve listelerinde malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil nihai satış fiyatı, birim fiyatı, fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih ile yerli üretim mallarına özgü logo veya işaretin Türkçe olarak yer almasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, bu kapsamda mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde işletmelere her bir ürün veya hizmet için ayrı ayrı 3 bin 166 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü hem tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi hem de işletmelerin cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için esnaf ve sanatkarların fiyat etiketlerini eksiksiz, doğru ve görünür şekilde düzenlemeleri gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, mevzuata uyumun, ticari faaliyetlerin sağlıklı şekilde yürütülmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtilerek, denetimler öncesinde gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda işletmelere çağrıda bulunuldu. - DİYARBAKIR