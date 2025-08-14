Diyarbakır'da Fıstık Hasadı Sıcak Hava Altında Devam Ediyor

Diyarbakır'da Fıstık Hasadı Sıcak Hava Altında Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mevsimlik işçiler, 40 dereceleri bulan sıcak havada fıstık hasadı yapmaya devam ediyor. İşçiler, sabah 07.00'den akşam 17.00'ye kadar çalışarak zorlu şartlarla mücadele ediyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mevsimlik işçilerin mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak havada fıstık hasadı devam ediyor.

Kentte sıcak hava dalgası mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. 40 derece üzeri bulan sıcak havada fıstık toplayan mevsimlik işçilerin mesaisi, sabah 07.00'de başlayıp, 17.00'ye kadar devam ediyor.

İşçilerden G.D., Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldiklerini, havanın bayağı sıcak olduğunu söyledi. Aileleriyle birlikte çalıştıklarını belirten G.D., "Öğrenciyim, yaz tatilinde ise fıstık hasadı yapıyoruz. 45 derecelere kadar ulaştığı oluyor. Bu sıcakta çalışıyoruz. Buraya geleli yaklaşık 5 gün oldu. Sabah 05.00'te kalkıyoruz, 07.00'de başlıyoruz, 17.00'de bırakıyoruz" dedi.

Z.S. ise fıstık toplamaya Siverek ilçesinden geldiklerini kaydederek, "Saat 07.00'den 17.00'ye kadar günlerdir sıcaklık altında fıstık topluyoruz. Sıcaklıkta gerçekten yoruluyoruz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı

26 ilde yapılan seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları

'Topuklu efe'yi zora sokacak mahkeme kayıtları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.