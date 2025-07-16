Diyarbakır'da Fırın Ustalarının Zorlu Sıcaklık Mücadelesi

Diyarbakır'da Fırın Ustalarının Zorlu Sıcaklık Mücadelesi
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Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 45 dereceyi aşarken, fırın ustaları 250 dereceye varan sıcaklıklarda ekmek üretimi yapmak zorunda kalıyor. Zorlu koşullara rağmen ustalar işlerine devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının 45 derecenin üzerinde olduğu Diyarbakır'da fırın ustaları, 250 derecelik fırınların önünde zor şartlar altında ekmek üretimi yapıyor.

Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 45 derecenin üzerine çıktı. Dışarıda adeta nefes almanın bile zorlaştığı kentte ekmek fırınlarında çalışan ustalar, çok daha zorlu bir sıcaklıkla mücadele ediyor. Fırın içindeki sıcaklık zaman zaman 250 dereceyi buluyor. Ekmek üretimi sırasında yanan taş fırınlar ve dar alan sıcaklığı katbekat artırıyor. Tüm bu zorlu koşullara rağmen ustalar, işlerini aksatmadan sürdürüyor.

Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde fırında usta olarak çalışan İlhan Bilgin, 7 yaşından beri bu işi yaptığını ve sıcaklığın bünyesinde alışkanlık oluşturduğunu söyledi. Bilgin, "Bana göre dışarı daha sıcak gibi geliyor, zamanla insan alışıyor. Fırının içi şu anda 260-270 derece ama genel olarak dışarısı 40 derece ise burası 60 derece vardır" dedi.

Hz. Süleyman Caddesi'ndeki bir fırında ustalık yapan Ali Gündüz ise, 35 yıldır bu işi yaptığını ifade etti. Gündüz, "Şu an hava sıcaklığı 45-50 derece arasında ama bizim fırının içi şu an 250 derecedir. Mecbur ekmek davası. Amacımız helalinden bir lokma ekmek kazanmaktır. Alışmışız, işimizi seviyoruz, yapıyoruz çok şükür" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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