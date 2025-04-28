Diyarbakır'da 300 Kursiyere Meslek Eğitimi İmkanı

Diyarbakır'ın Yenişehir Gençlik Merkezi'nde öğrencilerden ev hanımlarına kadar 300 kursiyer, Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında aldıkları eğitimlerle meslek öğrenip ileride kendi işlerini kuracak şekilde eğitim alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası ortaklığında yürütülen ve AB tarafından finanse edilen yerelde ise Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan SEECO Projesi'ne, Yenişehir Gençlik Merkezi'nde öğrencilerden ev hanımlarına kadar 300 kursiyer başvuruda bulundu.

Ekim 2024'te başlayan projede kursiyerler; robotik kodlama, web tasarımı, seramik, dikiş nakış, deri çanta ve fotoğrafçılığa kadar ileride kendi işlerini kuracak şekilde eğitim alıyor.

Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü İskender Erpin, dezavantajlı bir bölgede bulunduklarını ve Yenişehir Gençlik Merkezi'nde 6 branşta projeyi yürüttüklerini söyledi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın üst çatı kuruluş olduğunu belirten Erpin, "Robotik kodlama, web tasarım, seramik, dikiş nakış, deri çanta ve fotoğrafçılık kurslarını veriyoruz. Bunlar birbirleriyle entegre olan kurslardır. Seramikte bir hediyelik eşya üretildiği zaman bunu e-ticaret üzerinden nasıl satacağını öğretiyoruz. Nasıl fotoğraf çekeceğini, nasıl web sitesine koyup satacağını öğretiyoruz. Sıfırdan başlayıp satışına kadar kursiyerleri eğitiyoruz" dedi.

Erpin, 300 kursiyerle başladıklarını ifade ederek, "Bunun bir kısmı yabancı öğrencilerimiz. Üniversiteye giden 100'e yakın öğrenci var. Toplamda 300 öğrenci üzerinden yürütülen bir projedir. Ekim 2024'te bu projeye başladık, 6 aylık bir projeydi. Normalde 18 Mart'ta bitiyordu, 2 aylık bir süre uzatımı aldık. Projemiz, mayıs ayının sonlarına doğru bitecek. Proje bittikten sonra da kendi imkanlarımızla sürdürmek istiyoruz. Bu tür projeler faydalı projeler. Bize bu imkanları sunan başta Karacadağ Kalkınma Ajansımıza, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Aile bütçesine katkıda bulunmak istiyorum"

Kursiyer Seher Kılınç, birçok kursa katıldığını söyleyerek, hepsinden de memnun kaldığını dile getirdi. Çanta, deri, el sanatları, şimdi de seramiğe geldiğini kaydeden Kılınç, "Projeyi beğendiğim için ileride ben de iş yeri açmak istiyorum. Kızım 1 yaşındayken başladım. Onunla çok güzel gidip geldim. Aile bütçesine katkıda bulunmak istiyorum. Kendi iş yerimi açıp markamı üretmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

İşaret Dili Eğitmeni Kübra Eren de, Sosyal Girişimcilik Uyum Projesi Programında eğitmenlere ve gelen kursiyerlere destek amaçlı yardımda bulunduğunu belirtti.

Öğrencilerin birçok alanda eğitim aldığını aktaran Eren, "Şu anda deri alanında çanta, cüzdan, kemer, bir bütün olarak eğitim alabiliyorlar. Proje kapsamında kadınlarımız ileride kendi yerlerini açmayı hedefliyorlar. Gençlerin yanı sıra ev hanımları da bu projeden faydalanmaktadır. Projeyi yürüttükleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR