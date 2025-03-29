Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Denizli'de İftar Programına Katıldı

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, cami açılışı için geldiği Denizli'de eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından verilen yemekte vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Şükrü - Fatma Zeybekçi Cami açılışı için Denizli'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski Ekonomi Bakanı ve Ak Parti Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin baba ocağın Denizli'nin Tavas İlçesi Pınarlar Mahallesinde düzenlediği iftar programına katıldı. Vatandaşlarla birlikte iftar yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu birlik ve beraberliğin hiç bozulmamasını temenni etti. Düzenlenen iftar yemeğine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski Ekonomi Bakanı ve Ak Parti Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, muhtarlar ve vatandaşlar katılım sağladı.

Geleneksel olarak düzenledikleri iftar yemeğinde bu yıl Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'ı da aralarında görmekten mutluluk duyduklarını belirten eski Ekonomi Bakanı ve Ak Parti Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, " Rabbim inşallah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Böyle birliktelik içinde nice Ramazan aylarında ve bayramlarda birlikte olmayı diliyorum" dedi.

"Bu birlik ve beraberlikle rabbimizin bir emrini yerine getirmiş oluyoruz"

İftar programında yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşı, "Bu birlik ve beraberliğinizi ilelebet devam ettirmenizi cenabı haktan niyaz ediyorum. Bizler esasında bu birlik ve beraberlikle rabbimizin bir emrini yerine getirmiş oluyoruz. 'Sizler hepiniz Allah'ın ilmine sımsıkı sarılınız. Ayrılıp bölünmeyiniz.' Bu Allah'ın bizlere bir emridir. İşte bu birliği ve beraberliği sağlayan bu iftar sofralarıdır. İslam'ın en güzel nimetlerindendir Ramazan ayı bizim için. Bu iftar sofralarındaki birliğimiz ve beraberliğimizi ortaya koymamızı Müslüman olamayan başka hiçbir ülkede bulamayız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ