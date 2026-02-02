Haberler

Diyadin esnafı güven tazeledi

Diyadin esnafı güven tazeledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı Diyadin Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 4. Olağan Genel Kurul seçimleri yoğun katılımla gerçekleşti. Mevcut başkan M. Nuri Özden, üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçim, esnafın mevcut yönetime duyduğu güveni ve oda çalışmalarına verilen önemi ortaya koydu.

Ağrı Diyadin Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 4. Olağan Genel Kurul seçimleri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda mevcut Başkan M. Nuri Özden, üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Diyadin'de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, oda faaliyetleri ve esnafın mevcut durumu değerlendirilirken, yapılan oylama sonucunda üyelerin istikrardan yana tercih kullandığı görüldü. Seçim sonuçları, esnafın mevcut yönetime duyduğu güvenin devam ettiğini ortaya koydu.

Demokratik bir ortamda gerçekleştirilen genel kurulda oy kullanma işlemlerinin ardından açıklanan sonuçlar salonda memnuniyetle karşılandı. Katılımın yüksek olması, esnafın oda çalışmalarına ve temsil gücüne verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından kısa bir teşekkür konuşması yapan Özden, kendisine destek veren tüm oda üyelerine teşekkür ederek, yeni dönemde de Diyadin esnafının sorunlarının çözümü noktasında çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Özden, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek esnafın taleplerini ilgili mercilere taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Genel kurul, seçimlerin tamamlanmasının ardından dilek ve temennilerin paylaşılmasıyla sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
Suriye'de büyük çatışma! Dürzi gruplardan sızma girişimi

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Sızma girişiminde bulundular
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı

AK Partili isimden kritik çağrı! Türkiye iddiası hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City, Tottenham karşısında iki farklı üstünlüğünü koruyamadı

2-0 öne geçtikleri maçta felaketi yaşadılar
Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın

Gülben Ergen'den dünyaya çok konuşulacak Epstein çağrısı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Manchester City, Tottenham karşısında iki farklı üstünlüğünü koruyamadı

2-0 öne geçtikleri maçta felaketi yaşadılar
Ünlü tanıtımcı da Epstein dosyasında: Bebek getirmeyi teklif etmiş

Epstein dosyasından korkunç detaylar! Bebek getirmeyi teklif etmiş
Youssef En-Nesyri'ye tanıdık bir talip daha

Fenerbahçe taraftarını sevinçten uyutmayacak gelişme