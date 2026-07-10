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Disk'li Bilgin'den Ara Zam Çağrısı: "İnsanların Geçim Feryadını Duyun"

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DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, asgari ücrete ve emekli maaşlarına ara zam yapılması gerektiğini belirterek, çalışanların ve emeklilerin yoksullaştığını söyledi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Rize- Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmamasına ve emeklilere verilen zam oranlarına tepki gösterdi. Bilgin, çalışanların ve emeklilerin her geçen gün daha da yoksullaştığını belirterek, hükümete ara zam çağrısında bulundu.

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmamasını ve emeklilere verilen zam oranlarını değerlendiren DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, emeklilere yönelik enflasyon varkı artışının çözüm olmadığını kaydetti. Asgari ücretlilerin yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Bilgin, asgari ücrette 6 ay içinde 5 bin TL'lik değer kaybı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün çalışanlar fiilen 23 bin liralık bir alım gücüyle yaşamaya çalışıyor ve ocak ayına kadar da bu ücretle devam edecekler. Bu mümkün değil. Bunu herkes biliyor. Fiyatlar ortada, enflasyon rakamları ortada, kira artışları ortada. Yağdan sabuna, elektrikten telefona, motorinden temel ihtiyaçlara kadar her alanda zamlar yaşandı. Büyük bir zam yağmuru altında gidişatın nereye varacağını kestirmek zor. Ücretlerden alınan vergi oranlarının mutlaka sabitlenmesi gerekiyor. Çünkü yıl içinde artan vergi dilimleri nedeniyle ücretler yıl sonuna doğru adeta kuşa dönüyor."

Çalışanların alım gücü her geçen ay daha da düşüyor. Biz vergi alınmasın demiyoruz. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınsın diyoruz. Bir işçi, fabrikanın sahibi kadar vergi veriyorsa burada büyük bir adaletsizlik vardır. Fabrika sahibiyle işçi aynı vergiyi veremez. Çalışanlar 12 ay emek veriyor, bunun yaklaşık 3 aylık kazancı vergilere gidiyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Asgari ücretliler acınacak durumda. Asgari ücretliler çalışarak yoksullaştı. Çalıştıkça yoksullaştılar. Bunu kabul etmiyoruz. Hükümete ısrarla çağrıda bulunuyoruz. Asgari ücretlilere de emeklilere de mutlaka ara zam yapılması şarttır. İnsanların geçim feryadını duyun."

Kaynak: ANKA
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