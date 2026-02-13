Disk, Samsun'da Tüm Emekçilere Örgütlenme Çağrısı Yaptı

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) –

DİSK, 59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da açıklama yaptı. Açıklamada, artan yoksulluk, vergi adaletsizliği ve sendikasızlığa dikkat çekilerek, insanca yaşamın ve gerçek demokrasinin yolunun örgütlü mücadeleden geçtiği vurgulandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, DİSK'in yalnızca bir sendikal yapı değil, işçi sınıfının sermaye düzenine karşı verdiği mücadelenin örgütlü ifadesi olduğu belirtilerek, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" denildi.

13 Şubat 1967'de İstanbul Valiliği'ne verilen DİSK kuruluş dilekçesinin işçi sınıfının "Artık bu böyle gitmez" diyerek tarih sahnesine güçlü bir çıkışı olduğu ifade edilen açıklamada, DİSK'in mücadele tarihine yön veren sendikal önderler anıldı. Türkiye'de nüfusun büyük çoğunluğunun ücret geliriyle yaşamını sürdürmesine rağmen emekçilerin söz ve karar hakkının bulunmadığı bir düzenin kurulduğu belirtilen açıklamada, bu tablonun ancak örgütlü mücadeleyle değiştirilebileceği vurgulandı.

2026 yılı için belirlenen asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekilen açıklamada, ücretlerin daha ele geçmeden enflasyon karşısında eridiği, emekli aylıklarının ise yılın ilk ayında gerilediği belirtildi. Türkiye'nin asgari ücretliler ülkesine dönüşmesinin ve emeklilerin hızla yoksullaşmasının temel nedeninin sendikalaşmanın önündeki engeller ve emekçilerin örgütsüz bırakılması olduğu kaydedildi.

Yurttaştan kesilen gelir vergisinin, şirketlerden alınan kurumlar vergisini geride bıraktığına dikkat çekilen açıklamada, vergi dilimleri nedeniyle emekçilerin her yıl daha fazla yük altına girdiği ifade edildi. Kıdem tazminatına yönelik girişimlerin geçmişte örgütlü direniş sayesinde geri çekildiği hatırlatılan açıklamada, kazanılmış hakların korunmasının yolunun sendikal örgütlülüğün güçlendirilmesinden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, işçi sınıfının örgütlü mücadelesinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda bir demokrasi meselesi olduğu belirtilerek, "Gerçek demokrasi için örgütlü toplum şarttır. Demokrasi işçinin ekmeğidir, güvencesidir" denildi. Kadın-erkek, beyaz yaka-mavi yaka ayrımı olmaksızın tüm emekçilere DİSK çatısı altında örgütlenme çağrısı yapılan açıklama, "59. yılımızda tek bir işçi kardeşimizi yalnız bırakmayana kadar örgütlenmeye devam edeceğiz. Biz varsak umut var, DİSK varsa umut var" sözlerine yer verildi.