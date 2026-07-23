Didim'de Gençlik Merkezi'nde Yaz Etkinlikleri

Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi, yaz döneminde düzenlediği sanat, spor, müzik ve sosyal etkinliklerle çocuklar ile gençleri bir araya getiriyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Didim Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen yaz dönemi faaliyetleri kapsamında gençler, birbirinden farklı etkinliklerle hem yeni beceriler kazanıyor hem de yaz tatillerini verimli geçiriyor. Merkezde düzenlenen sanat, spor, müzik ve sosyal etkinliklere katılan çocuklar ve gençler, ilgi alanlarına yönelik çalışmalarla yeteneklerini keşfetme fırsatı bulurken, aynı zamanda sosyal yönlerini geliştirme imkanı elde ediyor. Gençlik merkezlerinde yürütülen faaliyetlerle gençlerin öğrenme, üretme ve sosyalleşme süreçlerine katkı sağlanması hedeflenirken, Didim Gençlik Merkezi de yaz boyunca düzenlediği etkinliklerle gençlerin aktif ve eğlenceli bir yaz dönemi geçirmesine katkı sunmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı