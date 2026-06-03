Dicle'de pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi

Diyarbakır'ın Dicle İlçesinde birçok sporsever vatandaş, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirdi.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde Diyarbakır'ın Dicle İlçesinde birçok sporsever pedal çevirdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliği organize eden ve katılan doğa tutkunu, sporseverlerden biri olan Murat Arukan, "İlçemizde sporu özendirmek, sağlıklı yaşamı desteklemek ve ilçemize renk ile hareket katmak için böyle bir etkinlik organize ettik. Amacımız gençlerimizi telefon bağımlılığından, kötü alışkanlıklardan, obezite ve kahve köşelerinden kurtarıp onların spor yapmalarını alışkanlık haline getirmek. İlçemiz birçok spor faaliyeti yapabilecek zenginliğe sahip. Ne yazık ki, spor yapan kişi sayısı çok az. Bu farkındalık için sporun ve çevre dostu bisikletin yaygınlaşması için çalışıyoruz. Dicle'de bisikleti spor olarak başlatanlardan birisi olarak başta çok olumsuzluklarla karşılaştık. Bu yaşta bisiklet mi sürülür? Bu tarz önyargılarla karşılaştık. Ama bugün ilçemizde 30'a yakın kısa, orta, uzun rotayla yaklaşık 100 kişi ile bisiklet sporunu gerçekleştirmeye ve büyütmeye çalışıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı