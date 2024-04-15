Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

DHMİ, Erzurum Havaalanı'nın 2024 Mart ayı hava trafiği rakamlarını açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2024 yılı Mart ayı hava trafiği rakamlarını açıkladı.

Erzurum Havaalanından 2024 yılının üçüncü ayında 616 uçuş gerçekleşti ve toplam 87 bin 251 kişi uçtu. Bir ayda Erzurum Havalimanından 610 iç hat ve 6 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılında aynı dönemde toplam 600 iç hat uçuşu gerçekleşti.

Erzurum'da 1 ayda 87 bin 25 iç hatlar ve 226 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2023 yılında aynı dönemde bir ayda 78 bin 664 yolcu hareketi oldu. 1 ay içinde Erzurum Havalimanında 547 ticari uçak trafiği gerçekleşti. 682 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. 2024 yılının Ocak ayında ise 9 ton kargo trafiği gerçekleşti.

Erzurum havaalanında 2024 yılının ilk 3 ayında bin 907 uçuş, 297 bin 732 yolcu ve bin 699 ticari uçuş yapıldı. Bir önceki yıla göre rakamlarda genel anlamda artış olduğu gözlendi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Erzurum Ulaşım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

15 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, Now TV İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? İSKİ, ASKİ Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne, nerede hissedildi? AFAD, Kandilli Rasthanesi Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 15 Nisan Muğla'da nerede deprem oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 15 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Resmi Gazete bugün (15 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Anayasanın 58. maddesi nedir? (Gençliğin Korunması) Anayasa madde 58 konusu ne? 15 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 15 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 15 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 15 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 15 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title