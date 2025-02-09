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Destan Bulgay, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Seçildi

Destan Bulgay, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Seçildi
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Manisa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut Başkan Destan Bulgay yeniden başkan seçildi. 5 bin 300 delegeden 4,494'ü kongreye katılırken, yapılan oylamada Bulgay 1885 oy alarak rakibi Salih Karaağaç'ı geride bıraktı.

Manisa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (MESKOP) 74. Olağan Mali Seçimli Genel Kurulunda 9 ay önce göreve seçilen mevcut Başkan Destan Bulgay ortakların oylarıyla güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde (MESKOP) 40 yıla yakın bir süredir başkanlık yapan Recep Çınar'ın 9 ay önce görevi devrettiği Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ile Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç arasında yaşanan başkanlık yarışını Destan Bulgay kazandı.

Manisa tarihinin en kalabalık genel kurulunda 5 bin 300 delegeden 4494 kişi kongreye katılırken, 2 bin 955 esnaf oy kullandı. Yapılan oylamanın ardındna mevcut Başkan Destan Bulgay 1885 oy alırken rakibi Salih Karaağaç ise 1055 oyda kaldı.

Destan Bulgay'ın Başkanlığında Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetiminde Fevzi Açıkel, Bahattin Akyüz, Ahmet Akçın, Erdinç Ödeker yer aldı. Denetim Kurulunda Bayram Şen, Cahit Güden'in yer aldığı listede Bölge Birliği temsilcileri ise Recep Çınar, Destan Bulgay, Fevzi Açıkel, Bahattin Akyüz ve Ahmet Akçın olarak belirlendi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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