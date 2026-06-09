Öğretmenlerin tayin sorununa çözüm önerileri

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç, 2026 yılı öğretmen yer değiştirme sürecinde yaşanan kontenjan yetersizliğine dikkati çekerek tayin sisteminin kilitlendiğini söyledi. Güleç; emeklilik haklarının iyileştirilmesi, zorunlu hizmet bölgelerine teşvik verilmesi, ilçe grupları arası rotasyon ve becayiş hakkının acilen hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

DES Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç, öğretmenlerin tayin süreçlerine ve yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Güleç, açılan kontenjanların azlığına bağlı olarak, gerek il içinde gerekse iller arası tayinde binlerce öğretmenin yer değiştiremediği gerçeğine dikkat çekerek, tayin istemenin adeta bir sorun haline dönüştüğünü ifade etti. Güleç, "Tayin sürecinde yaşanan sorunları yalnızca teknik değil, yıllardır biriken ekonomik ve sosyal problemlerin bir sonucu olarak görüyoruz. Öğretmenler artık tayin isteyemez hale geldi. Tayin sistemi adeta kilitlendi. Acilen il içinde, ilçe grupları dahilinde rotasyon ve becayiş hakkı gibi alternatiflerin düşünülmesi gerekiyor. Tayin sisteminin daha adil ve sürdürülebilir olması adına çok yönlü atılması gereken adımlar var. Bugün birçok öğretmenimiz haklı olarak emekli olduğunda ciddi gelir kaybı yaşayacağını düşündüğü için görevine devam etmek zorunda kalmaktadır. Bu durum kadroların boşalmamasına, yer değiştirme sisteminin kilitlenmesine neden olmaktadır. Öncelikle bu sorunun çözülmesi şart" dedi.

Mehmet Güleç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere İstanbul ve bazı büyükşehirlerle birlikte zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan öğretmenler için yeni teşvik politikalarının zorunlu hale geldiğini belirterek, sadece fedakarlık çağrılarıyla sorunun çözülemeyeceğini söyledi. Barınma, ulaşım, ekonomik destek ve sosyal imkanların iyileştirilmesi gerektiğini kaydeden Güleç, ek mali ve sosyal teşvikler verilmeden ve emeklilik imkanları iyileştirilmeden sistemdeki tıkanıklığı gidermenin mümkün olmadığına dikkati çekti.

"Son çare rotasyona başvurulmalıdır"

Güleç, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sorunun çözümü için emeklilik imkanları ile zorunlu hizmete teşvik öncelikli mesele olarak karşımızda duruyor. Sonrasında ise rotasyon da düşünülebilir. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde rotasyon hükmü yer alıyor ancak işletilmiyor. Son çare rotasyona başvurulmalıdır. Aynı eğitim kurumunda 12 yılını dolduran öğretmenlerimiz için öncelikle ilçe içinde, mümkün olmaması halinde ise komşu ilçeler dahilinde oluşturulabilecek ilçe grupları arasında rotasyon uygulanmasının düşünülmesi gerekiyor. Bilhassa da kademeli olarak aynı eğitim kurumunda 20 yılını ya da 15 yılını dolduran meslektaşlarımızın ilçe içindeki rotasyonunun sistemi bir nebze sorunu rahatlatabilir."

Güleç, ayrıca öğretmenler için becayiş (karşılıklı yer değiştirme) hakkının geniş kapsamlı şekilde acilen uygulanması gerektiği çağrısında bulundu. Tayin süreçlerinin gerçek ihtiyaçlara göre yeniden planlanması gerektiğinin altını çizen Güleç, son yıllarda öğretmenler arasında "tayin dönemi" değil açıkça bir "tayinsiz tercih dönemi" yaşandığını belirtti.

Genç öğretmenlerin tayin isteyemediği, dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlerin ise yıllarca yerinde kalmak zorunda bırakıldığı bir tablonun öğretmenleri olumsuz etkilediğini ifade eden Güleç, tayin politikalarının daha adil ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı