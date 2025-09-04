Dersimspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u Eledi

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Dersimspor, Adanaspor'u 3-0 eleyerek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur müsabakaları oynanmaya devam ediyor. Dersimspor, Adanaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek, 2. tura yükselmeyi başardı. Dersimspor'a galibiyeti getiren goller, 2, 4 ve 79. Dakikalarda Mert Can Yılmaz'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi 8 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'da gerçekleştirilecek.