Depremzede Yakınlarına Fahiş Bilet Kesip 8 Saat Soğukta Beklettiler

KEMAL ONUR ATALAY

Kahramanmaraş depremi nedeniyle toplam 10 ilde can kayıpları yaşandı. İstanbul'dan yola çıkarak depremden etkilenen yakınlarına ulaşmak için 68 kişi bilet aldı. Bir otobüs firmasından bilet alan depremzede yakınlarına, fahiş fiyatlarla bilet satılırken, otobüs ise Aksaray'da arıza yapınca yolcular mağdur edildi.

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen iki büyük depremin sarsıcı etkileri devam ediyor. İstanbul'dan Metro Turizm ile yola çıkarak depremden etkilenen yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşların otobüsü Aksaray'da arızalandı. 8 saat boyunca bekleyen yolcular, polis ekipleri ve yetkililer sayesinde başka bir otobüse bindirilerek memleketlerine gönderildi. Metro Turizm dün yaptığı açıklamada ise afet bölgelerine giden yolcuların bilet fiyatlarının 10 TL olacağını duyurmuşu.

"8 SAAT SOĞUKTA ARACIN İÇERİSİNDE KALDIK"

Mağduriyet yaşayan bir yolcu Aksaray'da şunları söyledi:

"6 Şubat (dün) saat 10.30 civarında 68 kişilik bilet aldık. Kimilerimiz Osmaniye, Adana, Gaziantep kimisi de Maraş'a gitmek üzere çeşitli fiyatlar üzerinden biletler aldık. Biz Aksaray istikametine geldiğimizde araç arıza yaptı. Aracın arızası 1-2 saat içerisinde giderildi. Araç başka yollara girerek tekrar bir arıza yaptı, şoförlerin acemiliğinden dolayı bizler yolda kaldık. Saat 12 civarında bizler Aksaray'a 20 kilometre kala yolda kaldık. Hangi yetkili merciler varsa hepsini aradık, yüzümüze kapandı telefonlar. 8 saat soğukta aracın içerisinde kaldık. Bir polis memurunun aracı ile buraya tahliye edildik, buraya geldik. Yetkili bize araç bulamayacağını söyledi, bizler de terminalin müdürü ile iletişime geçtik. Müdür, belediye ile iletişime geçip bizlere araç tahsis etti. Bu sayede bizler Osmaniye'ye gideceğiz. Bizim şikayetimiz Metro turizm şirketine. Bizlere yolcularına sahip çıkmadı ve bizleri mağdur etti."

"YANIMIZDA DURMAK YERİNE ÖNÜMÜZDE DURUYORLAR"

Yolculardan Aynur Polat ise şunları söyledi:

"Son günlerde ülkece yaşadığımız bu durumu herkes biliyor. Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve birçok ilimiz perişan oldu, perişan durumdayız. Bu durumumuzu bilmelerine rağmen bizler uçak bileti aldık. Üst üste üç kez biletlerimiz iptal edildi. Tek çaremiz otobüs kaldı, bu durumda fırsatçılık yapıp kimimize 500 kimimize, bin TL değerinde bilet kestiler. Belirli bir yerde bilet fiyatı arttırabilirsiniz ama kimine 500, kimine 300 veremezsiniz. Aslında mesele fiyat değil. Bu zamanda yapılacak bir değişiklik doğru değil. Bize destek olmak yerine bize köstek oluyorlar, yanımızda durmak yerine önümüzde duruyorlar. Hepimizin acısı var. Burada kimi görüyorsanız herkesin sevdikleri enkaz altında. Normal bir insan bu acıya dayanamazken biz sabırlı davranıyoruz ve biraz kale alınmak istiyoruz fırsatçılık yapmayın."

"BİLET ALDIM 550 TL'YE 15 DAKİKA GEÇTİ GEÇMEDİ ARKADAŞIMA 650 TL'YE BİLET KESTİLER"

Mağduriyet yaşayan bir diğer depremzede yakını da, "Önceden Adıyaman'dan İstanbul'a 500 TL değerinde biletlerle yolculuk yapıyorduk. Yaşanan depremden dolayı ablamlar enkaz altında kaldı, haber alamıyorum. Gitmek için bilet aldım 550 TL'ye. 15 dakika geçti geçmedi yanımdaki arkadaşıma 650 TL'ye bilet kestiler" dedi.

Bir başka yolcu da, "Emniyet müdürümüz olmasa bizler mahsur kalmıştık. Osmaniye'ye 550 TL'ye bilet kesiliyor. Önceden 450 TL'ye kesiliyordu. Birçok şehirler arası yolculuk otobüs biletinin fiyatlarını arttırmışlar" dedi.