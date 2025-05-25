Depremzede Kuaför, Bayramda Ücretsiz Tıraş Hizmeti Sunacak

Depremzede Kuaför, Bayramda Ücretsiz Tıraş Hizmeti Sunacak
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Malatya'da yıkılan iş yerinin yeniden açılışı sonrasında Kuaför Burak Türkeri, Kurban Bayramı öncesi depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ücretsiz tıraş hizmeti sunacak.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde iş yeri yıkılan Kuaför Burak Türkeri, 2,5 yılın ardından konteynerden kendi işyerine geçti. Kurban Bayramı öncesi anlamlı bir kampanya başlatan depremzede kuaför, depremde hayatını kaybedenlerin birinci derece yakınlarına ücretsiz tıraş hizmeti sunacak.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezki depremde Malatya'da ağır hasar alan iş yerinin yıkılmasının ardından bir süre konteynerde hizmet vermeye devam eden Kuaför Burak Türkeri, kendi imkanlarıyla yıkılan işyerinin karşısına yeni iş yerini kurdu.

Yeni adresinde tekrar müşterilerini ağırlamaya başlayan Burak Türkeri, "Yıkılan eski iş yerimizin tam karşısına kendi imkanlarımızla yeni bir dükkan yaptık. Şimdi ekibimizle birlikte yeniden Malatya'mıza hizmet vermeye başladık" dedi.

Kurban Bayramı öncesi özel bir kampanya başlattıklarını belirten Türkeri, "6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin birinci derece yakınlarına bayram öncesi ücretsiz tıraş hizmeti vereceğiz. Bu duyuruyu buradan paylaşmak istedik. Uzakta da olsak bir nebze destek olalım istiyoruz. Fiyatlarımız da Berberler Odası Başkanlığı'nın belirlediği tarifelere uygun şekilde. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği seviyede" diye konuştu.

Depremzede kuaförün uzun yıllardır müşterisi olduğunu belirten Çağrı Güzel ise, "Malatya'nın sayılı berberlerinden biri. Çocukluğumdan bu yana geliyorum. Emeğine sağlık, fiyatları da uygun. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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