Haberler

El işiyle ilmik atarak para kazanan 4 çocuklu anne, evlatlarına ve engelli eşine kendi emeğiyle bakıyor

El işiyle ilmik atarak para kazanan 4 çocuklu anne, evlatlarına ve engelli eşine kendi emeğiyle bakıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da depremde evi yıkılan Gülhan Hüzmeli, engelli eşi ve 4 çocuğuna bakabilmek için konteynerde el işi yapıyor. Eşinin hastalığı nedeniyle çalışmak zorunda kalan Hüzmeli, terzilikten el işine geçerek hayat mücadelesi veriyor.

Hatay'da depremde evi yıkılan ve konteynerde el işi yapan 41 yaşındaki Gülhan Hüzmeli, kazandığı parayla engelli eşi ve 4 çocuğuna bakarak hayata tutunmaya çalışıyor. Hüzmeli'nin ailesiyle birlikte yaşadığı konteyner, hem evi hem de işyeri oldu.

Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki depremzede Gülhan Hüzmeli, hasta eşi ve 4 çocuğuyla birlikte konteyner yuvasında hayata tutunmaya çalışıyor. Depremden sonra eşi rahatsızlanan Hüzmeli, eşinin çalışamamasından dolayı kendi çalışmaya karar verdi. Depremden önce terzilik mesleğini yapan Hüzmeli, depremden sonra el işi öğrenmeye başladı. Kısa sürede öğrendiği el işinde kendini geliştiren Hüzmeli; çanta, supla, çamaşır sepeti, kase gibi el ürünleri yaparak ailesini geçindiriyor. Dikiş makinesiyle halatlardan el ürünü yapan Hüzmeli, 100 ila 300 TL arasında satıyor. Hüzmeli'nin ailesiyle birlikte yaşadığı konteyner, hem evi hem de işyeri oldu.

"Yaşadığım konteyner; evim, iş yerim ve mutfağım oldu ve bu şekilde yaşıyoruz"

Depremden sonra öğrendiği el işini yaparak ailesini geçindirmeye çalışan 4 çocuklu anne Gülhan Hüzmeli, "Depremde evimiz yıkıldı, o gece hayatımız sarsıldı. O geceden beri hayata karşı zorlu mücadele veriyoruz. Depremden önce terzilik mesleğini yapıyordum. Depremden sonra el işini öğrendim. Çamaşır sepeti, supla, çanta, organize sepetler gibi birçok ürünleri dikiyorum. Evimi geçindirmek için bu işi yapmaya karar verdim. Dikiş makinasını bir hocamız sayesinde aldım. Benim 4 çocuğum var ve eşim engelli durumu var. Eşimin tedavi edilmesi gerekiyor ama tedavisini karşılamakta zorlanıyorum. Eşim 4 defa anjiyo ameliyatı oldu ve tedavisi sürüyor. El işini hem evi geçindirmek hem de eşimin tedavisini karşılamak için çabalıyorum. Yaptığım ürünlerin fiyatını çeşidine göre değişiyor ama elimden geldiğince uygun vermeye çalışıyorum. Fiyat olarak ortalama 100 ila 300 TL arasında satıyorum. Makinemin akışına göre ürünleri yapma hızım değişiyor. Normal olarak bir çantayı dikmek 30 dakika ama işçiliği varsa 1,5 saat sürüyor. Bu konteyner de aileme yemek yapıyorum, yemeğimi yaptıktan sonra el işi yapıyorum. Çocuklarım uyuduktan sonra veya boş olduğum her anda dikiş yapıyorum. Yaşadığım konteyner; evim, iş yerim ve mutfağım oldu ve bu şekilde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Naz Elmas davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbise yorum yağmuruna tutuldu

Davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbisesi yorum yağmuruna tutuldu
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
Merkez'den döviz hamlesi! Bulgar Levası tarihe karışıyor

Merkez'den dikkat çeken hamle! Komşunun parası tarih oluyor
Naz Elmas davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbise yorum yağmuruna tutuldu

Davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbisesi yorum yağmuruna tutuldu
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Filistinli esirler için insanlık dışı teklif

Bunu diyen insan olamaz! İsrailli bakandan insanlık dışı teklif
7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı! Bunca yıl bu şekilde saklanmış

7 yıldır kaçıyordu! Katili JASAT yakaladı
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi

Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi
Diego Simeone'den kafa karıştıran Sörloth açıklaması

Fenerbahçelilerin hayallerini yıktı
Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor

Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor
title