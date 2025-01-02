Depremle Mücadele Eden Kadın Terzi: 'Konteynerde Hizmet Vermeye Devam Ediyorum'

Kahramanmaraş'ta 5 çocuklu bir kadın depremde işyeri yıkılmasına rağmen konteynerde terzilik yapıyor.

Türkoğlu ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Gülay Kısakürek, depremde iş yeri yıkıldığı için hayata ve zorluklara meydan okuyarak konteyneri atölyeye çevirdi.

Kısakürek, "Depremde işyerim yıkıldığı için şuan konteynerde hizmet vermekteyim. Yeni iş yeri işyeri kiralayamadım. Burada kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum. Mücadeleme devam ediyorum. Çok da memnunum" dedi.

Kısakürek, "Bu işi 15 yıldır yapıyorum. Meslekte yeni yetişen gençlere hep yardımcı olmaya çalıştım. 15 yıldır benimle birlikte yol alan elemanlarım kendi iş yerlerini açtı. Hatta şu an bir elemanım üniversite okuyor ve benden öğrendiklerini derslerine çok yardımcı olduğunu söyledi. Bu durumdan ise ben gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kısakürek, kazandığı parayla ailesine destek olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Öğrencilere destek oluyorum. Eşime ve oğluma da destek oluyorum. Evimin eksiklerini alıyorum. Kimseye minnet etmiyorum ve sevdiğim her şeyi yapıyorum." - KAHRAMANMARAŞ