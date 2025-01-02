Üye Girişi
Haberler
ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
ABD'de bir korkunç saldırı daha! Çok sayıda yaralı var
Kanlı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi, Biden'dan ilk açıklama geldi
Kanlı saldırıda bilanço ağırlaştı, Biden'dan ilk açıklama geldi
ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia
ABD'yi diken üstünde tutan saldırılarla ilgili olay iddia
Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
Kanlı saldırıların ardından Trump'tan dikkat çeken mesaj

Depremle Mücadele Eden Kadın Terzi: 'Konteynerde Hizmet Vermeye Devam Ediyorum'

Depremle Mücadele Eden Kadın Terzi: 'Konteynerde Hizmet Vermeye Devam Ediyorum'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası işyeri yıkılan 56 yaşındaki Gülay Kısakürek, konteyneri atölyeye çevirerek terzilik yapmaya devam ediyor. 15 yıllık deneyimiyle mesleğini sürdürürken, gençlere de destek olmaktan mutluluk duyuyor.

Kahramanmaraş'ta 5 çocuklu bir kadın depremde işyeri yıkılmasına rağmen konteynerde terzilik yapıyor.

Türkoğlu ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Gülay Kısakürek, depremde iş yeri yıkıldığı için hayata ve zorluklara meydan okuyarak konteyneri atölyeye çevirdi.

Kısakürek, "Depremde işyerim yıkıldığı için şuan konteynerde hizmet vermekteyim. Yeni iş yeri işyeri kiralayamadım. Burada kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum. Mücadeleme devam ediyorum. Çok da memnunum" dedi.

Kısakürek, "Bu işi 15 yıldır yapıyorum. Meslekte yeni yetişen gençlere hep yardımcı olmaya çalıştım. 15 yıldır benimle birlikte yol alan elemanlarım kendi iş yerlerini açtı. Hatta şu an bir elemanım üniversite okuyor ve benden öğrendiklerini derslerine çok yardımcı olduğunu söyledi. Bu durumdan ise ben gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kısakürek, kazandığı parayla ailesine destek olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Öğrencilere destek oluyorum. Eşime ve oğluma da destek oluyorum. Evimin eksiklerini alıyorum. Kimseye minnet etmiyorum ve sevdiğim her şeyi yapıyorum." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İstanbul'un ünlü kebapçısı tutuklandı
img

"Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor"
img

Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'AK Parti'den hiç kopmadım' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
"AK Parti'den hiç kopmadım" diyen Davutoğlu'ndan yeni açıklama
Sibel Taşçıoğlu'ndan 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Takipçisinin 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına bıraktılar
Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
İşte Arda'nın yeni takımı
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem resmen başladı
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru

Son Dakika Haberleri

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025 | Hadisli, resimli, dualı kandil mesajları! 2025 Resmi Tatiller! 2025 sömestr ne zaman? 2025 tatil günleri hangi günlere denk geliyor? Resmi Gazete bugün (2 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! Regaip Kandili hangi ibadetler yapılır? Regaib Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Ahmet Zeki Üçok kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ahmet Zeki Üçok kaç yaşında, nereli? Regaip Kandili bugün mü? Regaip Kandili bu akşam mı? Survivor 2025 takım oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? 2 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? Tarık Bayar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Tarık Bayar kaç yaşında, nereli? Tarık Bayar biyografisi! ATV CANLI YAYIN İZLE! Nezaket Uyur'u kim öldürdü? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? İstanbul elektrik kesintisi! 2 Ocak Kartal, Bağcılar, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.