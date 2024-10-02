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Depremde Yıkılan Evi ve Dükkanıyla Hayat Mücadelesi Veren Terzi

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Hatay'ın Antakya ilçesinde 26 yıldır terzilik yapan Hasan Şahin, deprem sonrası açtığı 8 metrekarelik konteyner iş yerinde 5 çocuğunu okutarak hayat mücadelesini sürdürüyor. Yıkılan evinin ve iş yerinin ardından pes etmeyen Şahin, mesleğini severek yapmaya devam ediyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 26 yıldır terzilik yapan Hasan Şahin, depremde evinin ve iş yerinin yıkılmasının ardından açtığı 8 metrekarelik konteyner iş yerinde kazandığı parayla 5 çocuğunu okutarak hayat mücadelesini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce bina ve iş yerleri yerle bir oldu. Deprem sonrası yapılan prefabrik ve konteyner iş yerleri sayesinde esnaf, mesleğini yapmaya devam etti. Bu esnaftan biri olan Hasan Şahin, depreme Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde yakalandı. 41 yaşındaki Şahin'in iş yeri ve evi asrın felaketinde yıkıldı. Deprem öncesi iş yerinde terzilik yapan Şahin, 5 çocuğunu okutabilmek için pes etmedi ve 8 metrekarelik prefabrik iş yeri kurdu. Şahin, 1998 yılından beri sürdürdüğü mesleğini prefabrik iş yerinde sürdürerek hayat mücadelesini devam ettiriyor. Yaşama ve çalışma azmiyle takdir toplayan Şahin, hem ailesini geçindiriyor hem de evlatlarının eğitimini sürdürüyor.

"Mekan hiç önemli değil, isterse 8 metrekare olsun veya isterse 80 metrekare olsun"

8 metrekarelik konteyner iş yerinde 28 yıllık mesleğini sürdüren Hasan Şahin, "Ben terziyim. 1998 yılından beri bu meslekle uğraşıyorum. Çekirdekten yetiştim ve çıraklıktan bu yana kadar hep bu terzi işiyle uğraştım. Yine aynı şekilde terzi işiyle uğraşıyordum. İş yerimiz yıkıldı. Şu an bu şekilde hayatımızı idame ettiriyoruz. Evimiz de yıkıldı. 6 Şubat gecesi felaketleri yaşayanlar bilir. Benim 5 çocuğum var. Hepsinin suluklarını ve çantasını hazırladık. Kapının önüne koyduk. Her mesleğin bir zorluğu vardır ama işimi severek yapıyorum. Ortalama günlük bin TL - 2 bin TL civarı oluyor. Pantolon fermuarı 50 lira, mont fermuarı 100 lira ve kısaltmalar da 50 TL şeklinde yapıyorum. İnşallah çocuklarımı öğretirim ama şu an okuyorlar ve öncelik okumaları gerekiyor. 5 tane çocuğum var. Şimdi işimi severek yapıyorum. Mekan hiç önemli değil; isterse 8 metrekare olsun veya isterse 80 metrekare olsun. Hayatta mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

hatay

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