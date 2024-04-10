Depremde yakınlarını kaybeden Diyarbakırlılar bayram namazından sonra mezarlıkta dua etti

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yakınlarını kaybeden Diyarbakırlı vatandaşlar, bayram namazından sonra deprem mezarlığına gelip gözyaşlarıyla dua etti.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, yıkılan 7 binanın altından 417 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı, yüzlerce kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Ramazan Bayramı münasebetiyle hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, namaz sonrası mezarlığa akın etti. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları üçüncü bayramı da buruk geçirirken mezarların başında gözyaşlarıyla dua etti.

Bağlar ilçesinde deprem gecesi yıkılan Hisami Apartmanının enkazında kalıp ailesinden 8 kişiyi kaybeden Serkan Başal, sabahın erken saatlerinde mezarlığa gelip hayatını kaybeden babası, ağabeyi ve akrabalarının mezarlarını ziyaret etti. Hayatını kaybeden yakınlarının anılarının taze olduğunu ifade eden Başal, "Rahmetli babamın, abilerimin ve diğer akrabalarımın mezarına sabah saatlerinde gelmek istedim. Kendileri 6 Şubat depreminde vefat etmişti. Ailemizde toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Evimiz Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı'ndaydı. Kendim de enkaz altında kaldım. Ben sağ çıkarıldım ama ailemizden 8 kişi rahmet etti. Ben, annem ve ablam tek sağ kurtulduk. Aradan bir buçuk yıl geçti neredeyse. Kendileri bu dünyadan göç etse de anıları hala taze. 3 bayram oldu onlardan ayrı geçiyor. Alışılacak bir durum değil aslında. Biz de idare etmeye çalışıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR