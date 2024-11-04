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Depremde Kızını Kaybeden Anne, İş Yerinde Çocuklarının İsimlerini Yaşatıyor

Depremde Kızını Kaybeden Anne, İş Yerinde Çocuklarının İsimlerini Yaşatıyor
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Hatay'da depremde kızını kaybeden Nurgül Karakurt, klima ustalığına 6 yıl önce eşinden öğrenerek başlamış. Şimdi, kızı Hilal Ecrin'in ve diğer iki çocuğunun ismiyle açtığı iş yerinde parasını kazanarak yaşam mücadelesi veriyor. Deprem sonrası zorluklarla dolu bir yaşam süren Karakurt, Hatay'da kadın klima teknikeri olarak dikkat çekiyor.

Hatay'da depremde 13 yaşındaki kızını kaybeden Nurgül Karakurt, 6 yıl önce eşinden öğrenerek başladığı klima ustalığından hem para kazanıyor hem de iş yerinde kızının ismini yaşatıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla yıkımın yaşandığı Hatay'da 25 bine yakın insan hayatını kaybetmiş binlerce bina yerle bir olmuştu. Depreme İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde yakalanan ve enkazdan 8 saat sonra çıkarılan 13 yaşındaki Hilal Ecrin Türkkan da asrın felaketinde hayatını kaybetti. Deprem sonrası uzun bir süre evladının acısını yaşayan anne Nurgül Karakurt, şimdiyse depremde ölen kızı Hilal Ecrin ve diğer 2 evladının ismiyle açtığı iş yerinde parasını kazanarak yaşam mücadelesini sürdürüyor. 2018 yılında kocasından öğrenerek başladığı klima ustalığında kendini geliştiren Karakurt, zorlu şartlara rağmen yılların ustalarını geride bırakmış durumda.

"Mecburen işin ucundan tutmam gerekiyordu o gün kendisiyle işe başladım ondan sonra da zaten bir daha bırakmadım"

Depremde kızını kaybeden ve evladının ismini iş yerinde yaşatan 33 yaşındaki anne Nurgül Karakurt, "Kızım Hilal Ecrin Türkkan depreme Çay Mahallesi'nde yakalandı, 13 yaşındaydı. O gece ben hastanede yoğun bakımda olan annemin yanındaydım ve kızım yanımda değildi. Kızımı, Çay Mahallesi'ndeki evimizin enkazından sekiz saat sonra kendi çabalarımızla çıkarttık, çıkarttığımızda vefat etti. Dükkanımızın ismi ben önce Hilal olsun diye düşünürken, sonra diğer iki çocuğuma haksızlık olur düşüncesiyle üç çocuğumuzun da ismini yaşatmak amacıyla HKR teknik olarak belirledik. Eşim büyük bir iş almış ama personelimiz işe gelmediğinden dolayı eşim işi iptal edecekti. Ben de iptal etmemesini söyledim ve kendisine yardım ettim. Mecburen işin ucundan tutmam gerekiyordu o gün kendisiyle işe başladım ondan sonra da zaten bir daha bırakmadım" dedi.

"İskenderun'da ve Hatay'da klima üstüne tek belgeli olan kadın tekniker benim"

Eşiyle birlikte 2018 yılından beridir beraber çalıştığını dile getiren Karakurt, "Sürekli personel sıkıntısı yaşadığımız için eşime de dedim ki bu işi bana öğretirsen bundan sonra beraber yaparız, işimiz olur hem de beraber yürür gideriz. 2018 Eylül ayından beri yani yaklaşık bir 6-7 yıldır yapıyorum. O günden sonra dediğim gibi işe başladık bir daha da bırakmadık. Hatay'da kadın klima teknikeri olarak sahada olan sadece ben varım. Ben bu işi yaparım ve yaptım. Depremden önce bir depomuz vardı komple yıkıldı, evimiz, iş yerimiz ve her şeyimiz gitti. Depremden sonra sıfırdan tekrardan başladık. İskenderun'da ve Hatay'da tek klima üstüne usta öğreticiliği ve tesisat teknolojisi üzerine tek belgeli olan kadın tekniker benim" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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