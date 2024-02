Depremde bin 10 kişinin öldüğü Osmaniye'de acı anma

Osmaniye'nin Esenevler Mahallesi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anmak için program düzenledi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin yıl dönümünde Osmaniye'nin Esenevler Mahallesi'nde yıkılan Yonca Sitesi'nin bulunduğu alanda depremde hayatını kaybedenleri anmak için program düzenlendi. Düzenlenen program şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kuran'ı Kerim tilaveti ve depremde hayatını kaybedenler için dua okunması ile devam eden programda bir konuşma yapan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, tüm Osmaniye ile birlikte yaşadığı o geceyi anlattı. Depremin çok acı bıraktığını belirten Vali Yılmaz, "Bundan tam yıl önce bu saatlerde 6 Şubat'ta saat 04.17 Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilimiz ve bu iller için de Osmaniye'mizde aslında asırların felaketi diyebileceğimiz dünya tarihinin en büyük depremiyle sarsıldık. Bu deprem çok acılar bıraktı. Yüreklerimizi yaktı. Osmaniye'mizde bu depremde bin 10 vatandaşımızı kaybettik. İnanıyorum ki eğer onlar cennete yürüdüler, mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Onları asla unutmayacağız. Unutmayacağız ve hep onlara dualarımızı göndereceğiz. Acılarına yaşıyoruz, yaşayacağız. Ben bu depremde bütün illerimizde 11 ilimizde de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin ilk anından itibaren beraberdik. Bugün de beraberiz o acıyı tekrar yaşıyoruz" dedi.

Osmaniye halkının tüm Türk Milleti ile büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Vali Yılmaz, "Metanetinizle, duruşunuzda hayran kaldığım sizin içinizde olmaktan duyur duyuyorum. O acılı günlerde tek yürek oldu. Türkiye tek yürek oldu, Osmaniye'miz tek yürek oldu. Hep beraber bu felaketler mücadele ettik. Mücadelede geldiğimiz noktada acıların dinmesi için dinlemeyeceğini biliyoruz ama elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah bu ayın içinde bin 976 konutumuz teslim edilmiş olacak. 5 bin 300 konut hızlı bir şekilde yapılmakta. Konutlarımızın bir an evvel bitmesi için çok hızlı bir çok hızlı bitmesi için büyük bir mücadele veriyoruz. İnşallah bir an evvel hemşehrilerimizin kalıcı konutlara kavuşmasını çok arzu ediyorum. Burada hemşerilerimize şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu yerinden dönüşüm fırsatını da iyi değerlendirmemiz lazım. Burada o konuda da hızlı hareket edersek bir an evvel Osmaniye'mizin toparlanması anlamında da çok faydalı olacağına inanıyorum. Dünyanın en güçlü devletleri dahi bu çapta bir deprem yaşasa bu milletin gösterdiği fedakarlığı birlikteliği, bu devletin gösterdiği gücü inanın gösteremez. Yüce Mevlamdan dileğimiz bir daha ülkemize dünyada böyle felaketlerin yaşanmamasıdır" dedi.

Valinin konuşmasının ardından Müzik Öğretmeni Ceylan Akkulu tarafından Kahramanmaraş Ağıtı seslendirildi. Ağıt seslendirilirken depremde yakınlarını kaybeden bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Duygusal anların yaşandığı program daha sonra İstasyon Caddesi'nden Devlet Bahçeli Meydanı'na yürüyüş ile devam etti.