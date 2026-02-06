Depremin ayırdığı Cömert ailesi hayata tutunmaya çalışıyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 6 Şubat depremlerinde annesini ve 40 günlük bebeğini kaybeden Emre Cömert, yıkılan ev ve iş yerlerinin ardından babasıyla yeniden kurdukları marangoz atölyesinde yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Akçadağ ilçesinde Cömert ailesi depremin ardından ev ve iş yerlerinin yıkılmasıyla zor günler geçirdi. Depremde aile enkaz altında kalırken babaanne Ömür Cömert ile 40 günlük torunu hayatını kaybetti. Aileden geriye kalanlar ise tüm zorluklara rağmen yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Depremin ardından marangoz atölyesi kurarak hayatlarını sürdürmeye başladılar

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Akçadağ ilçesinde 29 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yapı da enkaza döndü. Yapı stokunun yaklaşık yüzde 90'ının hasar gördüğü ilçeye bağlı Başpınar Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 45 yıldır marangoz ustalığı yapan 59 yaşındaki Kamuran Cömert ve ailesi, 6 Şubat'ta saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depreme evlerinde yakalandı. Ev ve iş yerleri yan yana bulunan aile, yıkılan binanın altında kaldı. Saatler süren çalışmaların ardından enkazdan çıkarılan aileden anne Ömür Cömert ile 40 günlük bebeği kurtarılamadı. Büyük bir acı yaşayan aile depremin ardından yıkılan evlerine yakın bir bölgede yeniden bir marangoz atölyesi kurarak yaşamlarını sürdürmeye başladı.

"Annemi ve kızımı kaybettim"

Depremde annesini ve 40 günlük kızını kaybeden Emre Cömert, dededen kalan mesleği babasıyla birlikte devam ettirdiklerini belirterek, "Depremde evlerimiz, iş yerlerimiz ve araçlarımız yıkıldı. Annemi ve kızımı kaybettim. Kendi imkanlarımızla yeniden atölye kurduk. Daha sonra kurduğumuz yer rezerv alanına girince tekrar kaldırmak zorunda kaldık. Yaklaşık bir yıl boşta kaldıktan sonra yeniden tezgahlarımızı kurduk. Şu anda PVC ve kereste sektöründe çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Atölyemiz yıkıldı, evimiz yıkıldı ama yeniden işimize başladık"

Baba Kamuran Cömert ise "Atölyemiz yıkıldı, evimiz yıkıldı. Buna rağmen Başpınar Mahallesi'nde yeniden işimize başladık. Hayat devam ediyor. Çalışarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kış sezonu biraz durgun geçse de umudumuzu kaybetmedik" diye konuştu. - MALATYA