Depremzede İşçi Kabak Üretimine Yöneldi

20 TL arasında satıyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bertiz Başdervişli Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinde çalıştığı fabrikanın yıkılmasıyla köyüne dönen fabrika işçisi Ali Şarlak, tarıma yönelerek kabak üretmeye başladı. Yaklaşık 3-4 yıldır kabak yetiştiren depremzede, ürettiği kabakları çevre illere gönderirken, kabağı tarlada 15-20 liradan satıyor.

"Deprem olunca Kahramanmaraş'taki iş imkanları kısıtlandı"

Deprem sonrası yaşanan süreci anlatan Ali Şarlak, "Yaklaşık 3-4 yıldır biz kabak işiyle uğraşıyoruz. Bu da bunun sebebi de 6 Şubat depremi oldu. Deprem olunca Kahramanmaraş'taki iş imkanları kısıtlandı. Kahramanmaraş'ta yaşayan vatandaşlarımız da kırsal kesimleri, köyleri talep edince bu meyvecilik, sebzecilik bize vesile oldu. Çok şükür şu anda Bertiz bölgesinde yaklaşık 150 arkadaşımız bu işlerle uğraşıyoruz. Satışlar da normal, erken kalkıyoruz. Saat 6-7 gibi başlarız. Saat 9-10 gibi bitiririz. Geri tekrar bir 2-3 saat öğlen sıcağında mola verir, tekrar ikindinin serinliğinde saat 4-5 gibi geri tekrar başlarız. Buradan 15-20 liraya kabak götürüyoruz Gaziantep'e, masraflar, nakliye derken halde satışımız bu fiyat" dedi.

Kabak yetiştirdiği tarlanın yaklaşık 3,5 dönüm olduğunu belirten Şarlak, "Buradan günlük 500-600 kilo kabak çıkar. Buradan da bu şekilde Gaziantep'e götürüyoruz. Diğer komşulardakilerle beraber birleştiriyoruz. Bir-iki ton edip atıp gidiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı