Deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları erken ödenecek
Yerel Haberler
Yaşanan deprem felaketi nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları erken ödenecek. Buna göre, SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat tarihinde, Bağ-Kurluların 25-28 Şubat tarihinde alacakları maaşları 16-17 Şubat tarihinde ödenecek.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, 4A ve 4B kapsamında, SSK ve BAĞ-KUR ödemelerine ilişkin tarihin öne çekilmesine karar verildi.
Emekli maaşlarının yatacağı tarihler şöyle:
- SSK aylıklarından 17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta
- 21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta
- 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta
- Bağ-Kur aylıklarında 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta
- 27-28 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta maaşlarını alacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel