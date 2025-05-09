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Denizli Sanayi Odası Başkanı'ndan 9 Mayıs Avrupa Günü Mesajı

Denizli Sanayi Odası Başkanı'ndan 9 Mayıs Avrupa Günü Mesajı
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Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Avrupa ile olan ilişkileri güçlendirme arzusunu vurguladı ve bu anlamlı günde dostluk bağlarının önemini belirtti.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Kasapoğlu mesajında, "Denizli sanayisinin Avrupa ile olan ilişkilerini daha da geliştirme arzumuzu yineliyor, 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kutluyorum" dedi.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Avrupa Birliği ile iş birliği içinde olmaktan mutlu olduklarını ve 9 Mayıs Avrupa Gününü en içten dilekleriyle kutladığını ifade eden Başkan Kasapoğlu, "Bugün, dostluk bağlarımızı, ortak değerlerimizi ve güçlü iş birliklerimizi sürdürdüğümüz Avrupa'da barışın ve iş birliğinin temelinin atıldığı, Avrupa kıtasının birlik ve beraberliğini simgeleyen 9 Mayıs Avrupa Günü. Ticaret başta olmak üzere hem kültürel hem de sosyal ilişkilerimiz oldukça kuvvetli. Denizli Sanayi Odası olarak, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede, üyelerimizle birlikte Avrupa pazarına erişimlerini kolaylaştırmak ve AB ile iş birliğini geliştirmek için aktif bir şekilde çalışıyoruz. Sanayimizi, ekonomimizi ve toplumumuzu daha ileriye taşıyacak projelerde Avrupa Birliği ile iş birliği içinde olmaktan mutluyuz" dedi.

Sanayi ve ticaret odalarının Avrupa'da ekonomik yörüngesinde önemli paydaş olduğunu belirten Başkan Kasapoğlu, "AB Türkiye delegasyonu ile 1997 yılından beri var olan ortaklık çerçevesinde Türkiye'deki 19 şehirden biri olarak Denizli'de ve Odamız bünyesinde AB Bilgi Merkezi'nin bulunması da ilişkilerimizi güçlendirmemiz açısından son derece önemli. Bu anlamlı günde, Avrupa ile olan güçlü bağlarımızı daha da pekiştirme, ortak geleceğe yönelik iş birliğimizi artırma ve Denizli sanayisinin Avrupa ile olan ilişkilerini daha da geliştirme arzumuzu yineliyor, 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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