Denizli'de Tüketici Hakları Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Denizli Ticaret İl Müdürlüğü işbirliği ile tüketici bireylerin hakları ve gerektiğinde bu hakları savunabilmeleri amacıyla "15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası" kapsamında düzenlenen "Tüketici Hakları" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek amacıyla Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Denizli Ticaret İl Müdürlüğü işbirliği ile "15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası" kapsamında "Tüketici Hakları" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya sanayiciler ile DOSTEK Koleji öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Toplantıda konuşmacı olarak yer alan Denizli Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Sercan Erdoğdu ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Şefika Akıncı Kıroğlu katılımcıları Tüketici Hakları ve yönetmelikler hakkında bilgilendirdi.

"Topluma faydalı etkinliklere ev sahipliği yapmaktan mutluyuz"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, tüketicilerin mevcut hakları hakkında bilgilendirilmesinin önemine vurgu yaparak; "Ticaret İl Müdürlüğümüz ile birlikte önemli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Sanayicilerimizin ve DOSTEK Koleji öğrencilerimizin birer tüketici olarak haklarını bilmeleri ve gerektiğinde bu kapsamda haklarını arayabilmeleri için bilgi sahibi olmalarını istedik. Sanayicilerimize, gençlerimize, topluma faydalı etkinliklere ev sahipliği yapmak bizleri mutlu ediyor. Tüketiciyi Koruma Haftası kapsamında düzenlediğimiz etkinliğimize destek ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ