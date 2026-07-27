Haberler

Dutliman'da kum tehlikesi: Balıkçılar limana giremiyor

Dutliman'da kum tehlikesi: Balıkçılar limana giremiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bandırma'ya bağlı Dutliman Mahallesi'nde deniz dalgalarının taşıdığı kum, liman girişini sığlaştırdı. İki yıldır teknelerini yanaştıramayan 40 balıkçı, deniz dibi taramasıyla sorunun çözülmesini bekliyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı balıkçı köyü olan Dutliman Mahallesinde denizin kum taşıması sonucu limanlarını kullanamıyor.

Bandırma'ya bağlı Dutliman Mahallesi'nde balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, liman girişinde zamanla biriken kum nedeniyle teknelerini iki yıldır limana yanaştıramadıklarını belirterek çözüm bekliyor. Yaklaşık 205 nüfuslu Dutliman Mahallesi'nde geçim kaynaklarının başında balıkçılık ve hayvancılık geliyor. Mahallede yaklaşık 10 balıkçı teknesi bulunurken, yaklaşık 40 kişi geçimini balıkçılıktan sağlıyor.

5 yıldır balıkçılık yapan Cemali Arat, deniz dalgalarının etkisiyle dalgakıranın giriş bölümünde zamanla kum biriktiğini ve bu nedenle liman girişinin sığlaştığını söyledi. Arat, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı: "İki yıldır limanın içine giremiyoruz. Deniz dalgalarıyla dalgakıranın giriş kısmında zamanla kum birikti. Giriş sığlaştığı için teknelerimiz limana giremiyor. Bu nedenle teknelerimizi Sahil Yenice ve Bandırma Limanı'na çekmek zorunda kalıyoruz. Bizim talebimiz liman girişinin derinleştirilmesi. Liman girişinde biriken kumun deniz dibi tarama çalışmasıyla temizlenmesini istiyoruz. Bu çalışma yapılırsa teknelerimiz yeniden güvenli şekilde limana girip çıkabilecek. Sadece ben değilim, köyümüzde yaklaşık 10 kayık var. Yaklaşık 40 kişi balıkçılıktan evine ekmek götürüyor. Geçimimizi sağladığımız bu limanın yeniden kullanılabilir hale getirilmesini istiyoruz."

Dutliman Mahallesi'ndeki balıkçılar, liman girişinde biriken kum nedeniyle yaşadıkları sorunun bir an önce giderilmesini ve gerekli deniz dibi tarama çalışmasının yapılarak balıkçı barınağının yeniden kullanılabilir hale getirilmesini talep ediyor.

Liman girişinde biriken kum nedeniyle yaşanan sığlaşma, balıkçıların güvenliğini de olumsuz etkiliyor. Nisan ayında limana giriş yapmak isteyen bir balıkçı teknesi, sığlaşan bölgede karaya oturdu. Tekne, uzun süren ileri-geri manevraların ardından bulunduğu yerden kurtarılarak limana giriş yapabildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'dan İsrail'i saf dışı bırakan hamle! Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan

Türkiye'den İsrail'e tarihi şok
Piyasaların beklediği karar! Petrol fiyatları sert düştü

Piyasaların beklediği karar geldi
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak

Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı

Prensese bak sen! Servis edilen fotoğraf ülkede gündem oldu
Messi'nin maç izlemeye geldiğini duyan Arjantinliler stadyuma akın etti

Ünlü ismin şehre geldiğini duyan yüzlerce hayranı soluğu orada aldı
Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf

Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf
Melek Mosso sahnede coştu! Dans şovu geceye damga vurdu

Sahnede coştukça coştu! Dans şovuyla geceye resmen damga vurdu
Shakira'dan çocukların geleceğine ışık tutacak anlamlı hareket

İyilik meleği kanatlarını taktı! Shakira'dan mest eden hareket
Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza

Tek bir hareketi 192 bin TL'ye mal oldu
Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı

Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı