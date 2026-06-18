Gültekin Uysal: Ne İşçi Memnun, Ne İşveren Memnun

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 11. yıl dönümünde Isparta'da düzenlenen anma programlarına katıldı.

Sabah saatlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağında partililer tarafından karşılanan Uysal, daha sonra Atabey ilçesine bağlı İslamköy'e geçti. Burada Süleyman Demirel'in Çalca Tepe Anıt Mezarı'nda düzenlenen anma programına katılan Uysal, dualarla gerçekleştirilen törende Demirel'i rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Anma programının ardından Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'ni ziyaret eden Uysal, daha sonra Isparta kent merkezinde çeşitli temaslarda bulundu. Ticaret ve Sanayi Odası ile Muhtarlar Derneği ziyaretlerinin ardından esnafla buluşan Uysal, günün son programında Demokrat Parti Isparta İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın toplantısında konuşan Uysal, Türkiye'nin artık seçim atmosferine girdiğini belirterek, iktidarın demokratik rekabet alanını daralttığını savundu.

"Türkiye artık deyim yerindeyse seçimin gongunun vurulduğu bir dönemi yaşıyor" diyen Uysal, "Özellikle son yerel seçimlerle beraber kendisi için bir daha sandıktan olumlu netice çıkaramayacağını gören iktidarın, demokratik rekabeti yok etmek adına alanı daralttığı bir sürecin içerisindeyiz. Demokrasiye inanan tüm kesimlerin en önemli meselesi bu demokratik rekabet zeminini korumaktır" ifadelerini kullandı."

"NE İŞÇİ MEMNUN NE İŞVEREN MEMNUN"

Ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uysal, uygulanan ekonomi politikalarının hem çalışanları hem de işverenleri zor durumda bıraktığını söyledi.

Uysal, "Faiz sebep, enflasyon sonuçtur anlayışıyla ortaya konulan politikaların neticesinde bugün bir yanda milyonlar yoksulluğa sevk edilirken diğer tarafta işverenler işini kaybeder hale gelmiştir. Türk sanayicisi rekabet gücünü yitirmektedir. Son üç yılda yalnızca tekstil, konfeksiyon ve deri sektöründe yaklaşık 400 bin kişilik istihdam kaybı yaşanmıştır. Ne işçi memnun ne işveren memnun" dedi.

Türkiye'nin probleminin kaynak eksikliği olmadığını savunan Uysal, "Türkiye'nin eksiği, büyüklüğüne denk bir siyasi akıl ve programla buluşamamasıdır" diye konuştu.

"DEMOKRAT PARTİ MİLLETİN VİCDAN HİZASINDA DURUYOR"

Demokrat Parti'nin siyasi çizgisine vurgu yapan Uysal, partilerinin geçmişten bugüne milletin yanında yer aldığını belirtti.

"Demokrat Parti olarak milletin vicdan hizasında duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz" diyen Uysal, "Kaynağı millet olan bir siyaset anlayışıyla hareket ediyoruz. Kayıtsız ve şartsız hakimiyet milletindir. Bu zor günleri milletimiz kendi feraseti ve iradesiyle aşacaktır" ifadelerini kullandı."

CHP'DEKİ SÜRECE DEĞİNDİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan kurultay sürecine de değinen Uysal, yaşanan gelişmelerin Türk demokrasisini etkilediğini söyledi.

Muhalefet cephesinde farklı siyasi iş birliklerinin ortaya çıkabileceğini ifade eden Uysal, "Bugünden kesin hükümler vermek için erken. Ancak Demokrat Parti olarak bizim iddiamız, bu sistem içerisinde iktidara talip olmak ve yürütmeye talip olmaktır. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı çıkarmayı hem de genel seçimlerde milletin gerçek gündemiyle seçmenin karşısına çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

"ISPARTA'NIN HER KARIŞINDA BU GELENEĞİN İZİ VAR"

Isparta'nın Demokrat Parti ve Süleyman Demirel açısından özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Uysal, "Bu coğrafyanın her santimetrekaresinde bizim siyasi geleneğimizin izi vardır. Isparta bunu hala yüreğinde ve hafızasında yaşatıyor. Bugün yaptığımız ziyaretlerde de bunun örneklerini gördük" diye konuştu.

Esnaf, çiftçi ve emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Uysal, kamu borçlarının yapılandırılmasında daha düşük faiz uygulanması gerektiğini belirterek hükümete çağrıda bulundu.

Program, basın toplantısının ardından partililerle gerçekleştirilen sohbet ve değerlendirme toplantısıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA