Dededen babaya, babadan oğula: 3 kuşaklık pazarcılık geleneği

Bolu'da üç kuşaktır süregelen pazarcılık geleneğini omuzlayan 44 yaşındaki baba ile 19 yaşındaki oğlu, dondurucu soğuklara ve uykusuz gecelere rağmen ata mesleklerini tezgahta yan yana yaşatıyor.

Bolu'da Kavuncu ailesinde üç kuşaktır devam eden pazarcılık mesleğiyle Mehmet Kavuncu (44) ile oğlu Hakkı Can Kavuncu (19) ailesinin geçimini tezgahtan sağlıyor. Dondurucu soğuklara, uykusuz geçen gecelere ve ağır çalışma şartlarına aldırmayan baba ile oğul, aile yadigarı tezgahı omuz omuza vererek açık tutuyor. Aileden gelen mesleği birlikte sürdüren baba-oğul, kış aylarında ağırlıklı olarak yeşillik, yaz aylarında ise turşuluk ürünler, enginar ve bamya satışını sağlıyor.

"Dededen babaya, babadan bana geliyor"

Babasının yanında çalışmaya ortaokul yıllarında başladığını anlatan Hakkı Can Kavuncu, "Baba mesleğinden dolayı başladım. 7'nci, 8'inci sınıfta buralara gelmeye başladık. Buralardan da vazgeçemedik biraz. Hem okul hem burası, böyle böyle devam ettirdik. Şu an okuldan mezun oldum. Dededen babaya, babadan bana geliyor" dedi.

"Kışın yeşillik satıyoruz yazın da turşuluk var"

Yaz aylarında müşterilerin kışlık hazırlıkları için alışveriş yaptığını belirten Kavuncu, "Kışın yeşillik satıyoruz. Yazın da turşuluk var, enginar var, bamya var; sezonluk. Biz de hep yazın kışlık ürünleri satarız. Dolaplık ürünler, kışlık ürünler" diye konuştu.

"2 saat uykuyla sabah 8'de buraya geliyorum"

Pazarcılığın çalışma şartlarının ağır olduğunu söyleyen Hakkı Can Kavuncu, pazarcılara yönelik olumsuz yorumlardan da yakındı. Günün erken saatlerinde başlayan mesaisini anlatan Kavuncu, "Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Gece 2'de ayaktayım, sabah 6'ya kadar. 2 saat uykuyla sabah 8'de buraya geliyorum, pazarımı açıyorum. Kışın saat 8'de geliyorum buraya. Gece 10'a kadar eksi 12, eksi 13 derecelerde soğukta bekliyorum. Ispanak yıkamak için ellerimi soğuk suda bekletiyorum. O kadar zor bir meslek bu" dedi.

"Dededen bize, bizden oğullara"

Yaklaşık 20 yıldır pazarcılık yaptığını belirten baba Mehmet Kavuncu ise "Esnafız. Meslek dedelerden kalma. Dededen bize, bizden oğullara. Oğlumuz da yanımızda çalışıyor. Devam ediyoruz birlikte. Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Sıcak parayla çalışıyoruz. İşin stresi var. Para kazanıyorsun, kazanamıyorsun. Stres anında birden parlıyorsun oğlana. O yönden de kötülüğü var. Geçen sene kardan dolayı 2-3 hafta pazartesi günleri tezgah açamadık. Yarım metrenin üstünde kar vardı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı