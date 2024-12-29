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Davraz Kayak Merkezi Kış Sezonunu Açarak 18 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Davraz Kayak Merkezi Kış Sezonunu Açarak 18 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı
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Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi, sezon açılışının ardından yalnızca iki günde 18 bin ziyaretçi ağırladı. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde, jandarma ekipleri güvenlik için 7/24 görev yapmaktadır.

Kış sezonunu açan Davraz Kayak Merkezi, iki günde yaklaşık 18 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi, sezon açılışını yapmasının ardından ilk iki günde yaklaşık 18 bin ziyaretçiyi ağırladı. "Batı Akdeniz'in incisi" olarak anılan ve son yıllarda büyük ilgi gören merkezde yüksek bölgelerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Hafta sonunda ziyaretçi akınına uğrayan Davraz'da kayak tutkunları beyaz örtünün keyfini çıkardı. Önceki yıllarda kar yağışındaki gecikmeler nedeniyle sezon açılışı ertelenen merkez, bu yıl erken yoğunlukla dikkat çekti.

Jandarma ekipleri 7/24 görev yapıyor

Güvenlik tedbirleri kapsamında Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kayak merkezinde kar üstü motosikletlerle 7/24 görev yapıyor. Ekipler, düşme sonucu yaralanan, mahsur kalan veya yardıma ihtiyaç duyan ziyaretçilere hızla müdahale ederek, sağlık ekiplerine teslim ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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