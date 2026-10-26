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Datça'da Yazı Köyü kooperatifinin zeytinyağı tesisi için hibe sözleşmesi imzalandı

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Datça'da Yazı Köyü kooperatifinin zeytinyağı tesisi için hibe sözleşmesi imzalandı
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Datça'da Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin zeytinyağı tesisi modernizasyon projesine Kırsal Kalkınma Yatırım Programı desteği onaylandı, hibe sözleşmesi imzalandı. Projeyle tesisin altyapısının güçlendirilmesi ve üretim süreçlerinin modernize edilmesi hedefleniyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ait zeytinyağı üretim tesisinin modernizasyonu için hazırlanan proje, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında desteklenirken, hibe sözleşmesi imzalandı.

Kırsal kalkınmanın desteklenmesi, tarımsal üretim altyapısının güçlendirilmesi ve üretim tesislerinin modernize edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Datça'daki Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Zeytinyağı Üretim Tesisi Modernizasyon Projesi destek almaya hak kazandı. Projenin onaylanmasının ardından hibe sözleşmesinin imzalanmasıyla yatırım sürecinde önemli bir aşama kaydedildi. Proje kapsamında, kooperatife ait zeytinyağı üretim tesisinin mevcut altyapısının güçlendirilmesi ve üretim süreçlerinin modernizasyonunun sağlanması hedefleniyor. Yatırımın, zeytinyağı üretiminde kullanılan altyapının geliştirilmesine ve kırsal alandaki tarımsal faaliyetlerin desteklenmesine katkı sunması amaçlanıyor. Kırsal Kalkınma Yatırım Programı çerçevesinde sağlanan desteklerle, tarımsal üretim yapan işletmelerin ve kooperatiflerin üretim kapasitelerinin geliştirilmesi, modern üretim altyapısına kavuşması ve kırsal ekonominin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Datça'da hayata geçirilmesi planlanan zeytinyağı üretim tesisi modernizasyon projesi, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve kooperatiflerin desteklenmesi açısından önem taşıyor. Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında sürdürülen desteklerle, üretim altyapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kırsal bölgelerde ekonomik kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor. Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait tesis için onaylanan proje ve imzalanan hibe sözleşmesiyle birlikte, Datça'da zeytinyağı üretiminin modernizasyonuna yönelik yatırım sürecinde yeni bir adım atılmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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