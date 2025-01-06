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Danone'den Uyarı: Birşah Süt Paketlerinde Su Tespit Edildi

Danone'den Uyarı: Birşah Süt Paketlerinde Su Tespit Edildi
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Danone, Birşah marka süt paketlerinde sehven içilebilir su tespit edildiğini açıkladı. 176.L parti no'lu ürünün yaklaşık ilk 100 litresinin halk sağlığını etkilemeyeceği belirtilirken, ürünlerin satış noktalarından toplandığı bilgisi verildi.

Danone firmasının ürettiği Birşah marka süt paketlerinde su tespit edildi. Danone tarafından yapılan açıklamada, "176.L parti no'lu ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 litre gibi sınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır" denildi.

Sütü üreten firma olan Danone'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Süt ve sütlü ürünler üretimi yapmakta olduğumuz tesisimizde kullanılan UT süt üretim teknolojisi gereği, üretimin başlangıcında sıcaklık dengesini ağlamak amacıyla içilebilir su kullanılmaktadır. Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre yüzde 3,1 Yağı UHT İçme Sütünün üretim hattında yaklaşık bir dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti no'lu ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 litre gibi sınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır. Şirketimiz tüm faaliyetlerinde kalite ve gıda güvenliğini daima her şeyin üstünde tutmakta olup geriye izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalarda toplatılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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