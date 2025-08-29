Damal'da Çiftçiler Patoz Mesaisine Başladı

Damal'da Çiftçiler Patoz Mesaisine Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'ın Damal ilçesinde çiftçiler, kış hazırlıkları kapsamında arpa ve buğdayları patozdan geçirerek saman elde ediyor. Sıcak havaya rağmen zorlu bir çalışma yürüten çiftçiler, hayvanlarının kış yem ihtiyacını karşılamak için bu süreçte yoğun çaba sarf ediyor.

Ardahan'ın Damal ilçesinde çiftçilerin patoz mesaisi başladı.

İlçeye bağlı Seyitören köyünde kış hazırlıklarına başlayan çiftçiler, sıcak havaya rağmen tarlalardan biçilen arpa ve buğdaylar patozdan geçirerek arpa ve buğdayın yanı sıra saman elde ediyor. Çiftçilerden Ayşe Cankar, patoz işlemiyle samana dönüştürdükleri otlarla kışın hayvanların yem ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Sıcak havada olmasına rağmen, tozlu ve zorlu bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Cankar, "Köyde geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, hem kendi kışlık ihtiyacımızı hem de hayvanlarına kışlık yem hazırlamak için tarladan biçtikleri otları patoza veriyor. İşlerimiz çok zor olmasına rağmen kışlık yem stoku yapmak zorundayız" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
12 kilo veren Merve Özbey'den kış hazırlığı! Kavanozlarca domates sosu yaptı

Ünlü şarkıcı mutfağa girdi, marifetini konuşturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugün takımın başına geçiyor! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi

Sergen bugün Süper Lig devinin başına geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.