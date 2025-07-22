Damadın Düğün Hediyesi: Kontrol Kalemi

Damadın Düğün Hediyesi: Kontrol Kalemi
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Van'ın Çatak ilçesinde bir düğün sırasında elektrik şirketinde çalışan damada hediye edilen kontrol kalemi dikkat çekti. Geleneksel takı merasiminde verilen bu sembolik hediye, düğündeki atmosferi renkli hale getirdi.

Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleşen bir düğünde, elektrik şirketinde çalışan damada kontrol kalemi hediye edildi.

Çatak ilçesinde bir düğünde yaşanan ilginç anlar görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Bir elektrik dağıtım şirketinde görev yapan damat Zafer Bitere'ye, yakın arkadaşı tarafından takı merasiminde kontrol kalemi hediye edildi.

Elektrik arıza ve bakım işlerinde görev yapan damadın mesleğine gönderme olarak takılan kontrol kalemi, hem damat hem de davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Geleneksel altın veya para yerine verilen bu sembolik hediye, düğünde farklı bir atmosfere neden oldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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