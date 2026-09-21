Haberler

DAİMFED, 'Artık Mesleğim Elimde' projesini yargı mensuplarına tanıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DAİMFED, 'Artık Mesleğim Elimde' projesini yargı mensuplarına tanıttı
Güncelleme:
+39 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DAİMFED, 'Artık Mesleğim Elimde' projesini Adana'daki yargı mensuplarına tanıttı. Projenin Adalet Bakanı Akın Gürlek'e anlatıldığı, destek alındığı ve DAİMFED'in bulunduğu 14 ilde uygulanması için görüşüldüğü belirtildi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) toplumsal rehabilitasyon ve istihdam odaklı projelerini yargı mensuplarına anlattı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek ve Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bilal Gümüş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretlerinin ana gündem maddesini toplumsal rehabilitasyon ve istihdam odaklı projeler oluşturdu. Görüşmelerde; Adalet Bakanlığı, Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ile DAİMFED iş birliğiyle yürütülen "Artık Mesleğim Elimde" Projesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Artık Mesleğim Elimde" Projesi'nin Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de anlatıldığı ve projeye ilişkin destek alındığı ifade edildi. Projenin, DAİMFED teşkilatının bulunduğu 14 ilde de uygulanmasına yönelik değerlendirmelerin Bakan Gürlek ile yapılan görüşmede ele alındığı aktarıldı.

Projenin topluma kazandırma ve meslek edindirme odaklı yapısının yanı sıra, farklı illerde uygulanmasının sağlayacağı katkılar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Karslıoğlu'ndan teşekkür

Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu DAİMFED yönetimi adına, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bilal Gümüş'e görevlerinde başarı ve kolaylıklar dileyerek, kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Vedat Muriqi 4 gol attı, eşi Edibe Muriqi böyle kutladı

Fener'in yıldızına eşinden sürpriz!
Suriye'de korkutan gece! Mühimmat deposunda art arda patlamalar

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Gökyüzü bir anda alev topuna döndü
'Alo Kaza' soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti

"Alo Kaza" hattından milyarlık vurgun! Rapordaki detaylar şoke etti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalp krizi şüphesiyle anjiyoya alınmıştı! Son durumu belli oldu

Herkesi korkutmuştu! Son durumu belli oldu
Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı

Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı

Yatırımcının parası ne olacak? Ekonomist Dr. Burak Köseoğlu 'sistemik risk' diyerek uyardı

Ekonomist Dr. Burak Köseoğlu "sistemik risk" diyerek uyardı
Bitcoin'de 8 ay sonra bir ilk! Kritik eşik aşıldı

Piyasalarda 8 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

Ünlü oyuncu havalimanında gözaltına alındı
Asker eğlencesinde kan aktı! Halayda el eleyken yumruk yumruğa geldiler

Asker eğlencesinde kan aktı! El eleyken yumruk yumruğa geldiler
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının son paylaşımları yürek burktu

Eşi tarafından öldürülmeden 2 saat önce bu sözleri paylaşmış!