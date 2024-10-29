Cumhuriyet Bayramı, Fethiye'de Gökyüzünde Türk Bayrağı ile Kutlandı

Cumhuriyet Bayramını gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet Bayramı coşkulu şekilde kutlanırken, tandem yamaç paraşütü pilotu Rıdvan Mekik de yolcusu Alp Ergüden ile gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladı.

Cumhuriyetin 101. yıldönümü nedeniyle Babadağ Teleferik ile Babadağ'ın bin 700 metrelik pistine çıkan tecrübeli yamaç paraşütü pilotu Rıdvan Mekik yolcusu Alp Ergüden ile başarılı bir uçuş gerçekleştirip Türk bayrağı açarak gökyüzünde kutladılar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Mekik, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği değerleri yaşamak ve yaşatmak için ilelebet mücadelemizi sürdüreceğiz. En büyük bayramımız olan Cumhuriyet bayramını her sene coşkuyla kutlayacağız" dedi.