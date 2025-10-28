Cumhuriyet Bayramı Etkinliklerinde Aydın'da Spor Şöleni

Cumhuriyetin 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında Aydın genelinde düzenlenen spor karşılaşmaları, gençlerin katılımıyla düzenlendi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde kentin farklı ilçelerinde spor şöleni yaşandı. Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası Kros Müsabakalarına 8 okuldan yaklaşık 120 sporcu katılırken, dereceye giren sporcular büyük alkış topladı. Cumhuriyet coşkusunun sporla buluştuğu etkinlikler kapsamında İncirliova'da Hemsball Turnuvası, Didim'de ise Boks Müsabakası yapıldı. Karşılaşmalarda genç sporcuların performansları renkli görüntülere sahne oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilimizde spor şöleni yaşandı" ifadelerine yer verildi.