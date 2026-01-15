Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye etti, asaletin simgesi Devrek bastonu yeniden gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asırlık çınarlara hediye etmesiyle gündeme gelen dünyaca ünlü Devrek bastonu, hem asaletin simgesi hem de sağlamlığıyla dikkat çekiyor. Kızılcık ağacından kadın ustaların elinde hayat bulan bastonlar, dünyanın dört bir yanına devlet hediyesi olarak gönderiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısı öncesinde Düzce'den gelen 100 yaşındaki Necati Yılmaz ve 96 yaşındaki Recep Taşkın ile görüşerek baston hediye etmesi, gözleri Zonguldak'ın coğrafi işaretli ürünü Devrek bastonuna çevirdi.

Asaletin simgesi olarak kabul edilen ve Osmanlı'dan günümüze uzanan bu kültür, Devrek'teki ustaların el emeği göz nuruyla yaşatılmaya çalışılıyor.

Hem ev hanımı hem baston ustası

Devrek'te yaşayan Fatma Ayvacı, bir yandan evinin işlerini yürütürken diğer yandan atölyede kızılcık ağacına şekil veriyor. 2003 yılından bu yana eşine yardım ederken mesleği öğrenen ve ustalaşan Ayvacı, kadın elinin değdiği bastonların inceliklerini anlattı.

Bastonun en önemli özelliğinin ham maddesi olduğunu belirten Ayvacı, "Bastonumuz kızılcık ağacından yapılıyor. Eskiden dedelerimiz de yekpare dediğimiz kendinden saplı bastonları bu ağaçtan yapardı. Kızılcık ağacı dışında yapılanlar çok sağlıklı olmuyor. Çünkü kızılcık esnektir, lifli bir yapısı vardır ve kolay kolay kırılmaz" dedi.

Yılan ve kartal figürleriyle işleniyor

Kızılcık dallarının atölyede uzun işlemlerden geçtiğini ifade eden Ayvacı, makineden geçirilen ağaçların daha sonra el işçiliğiyle sanat eserine dönüştüğünü söyledi. Ayvacı, bastonların üzerine yılan, kartal ve çeşitli geleneksel motiflerin büyük bir sabırla işlendiğini vurguladı.

Ustaları sektörün yaşatılmasını istiyor

Mesleğin geleceğinden endişe duyduğunu ve destek beklediklerini dile getiren Fatma Ayvacı, şunları söyledi:

"Ben hem ev hanımlığı yapıyorum hem eşime yardım ediyorum. Kendi çapımda usta oldum. Ancak bu sanatın daha fazla ön plana çıkması için yetkililerden destek bekliyoruz. Açıkçası oğlum var ama onun bu işi yapmasını istemiyorum. Çünkü Devrek bastonu hak ettiği değeri görmüyor ve sektör ileriye gitmiyor. Oysa bu bastonlar Cumhurbaşkanımız aracılığıyla dünyanın birçok ülkesindeki devlet adamlarına hediye olarak gönderiliyor. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında kullanılıyor." - ZONGULDAK