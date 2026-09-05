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Erdoğan, 4 büyük kulübün başkanlarını kabul etti

Erdoğan, 4 büyük kulübün başkanlarını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkan ve yönetim kurullarını Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Spor kulübü başkanı ve yöneticilerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulunu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulunu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulunu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası günün anısına fotoğraf çekimi yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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