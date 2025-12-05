Esnaf odalarında seçim heyecanı başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında seçim heyecanı başlıdı. Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına adaylığını açıklayan Aydın Garip, esnafın sesi olacaklarını söyledi.

Cumayeri'de uzun yıllardır ticaretle uğraşan Aydın Garip oda başkanlığına adaylığını açıkladı. Garip yaptığı açıklamada "Odanın kapılarını sadece aidat toplamak için değil, çözüm üretmek ve danışmanlık yapmak için açacağız. Başkan ve yönetim kurulu sadece odada oturmayacak, sürekli sahada, esnafın içinde olacak" diyerek, düzenli mahalle ve sektör toplantılarıyla sorunların birinci ağızdan dinlenip anında çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Aydın Garip, Cumayeri ekonomisinin temel direği olan esnafın desteklenmesiyle ilçedeki genel refah seviyesinin artacağına inandığını dile getirdi. - DÜZCE