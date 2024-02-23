Emekli Vatandaş, Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerine Tepki Gösterdi

ERKAN KARACA

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sungurlu'da vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Emekli Çerkez Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerine "Sen 100 bin lirayla pazara çıkıyorsun çoluğuna çocuğuna çikolatasını alıyorsun efendime söyleyeyim muzunu alıyorsun. Benim çocuğum senin çocuğun kadar değil mi yani? Senin ki 9 aylık da benim ki 5 buçuk aylık mı? Benimki de 9 aylık seninki de 9 aylık" diye seslendi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sungurlu'da vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

"EMEKLİLER BU MAAŞA OY VERECEK Mİ?"

Tahtasız, emekli vatandaş Çerkez Bayram'a "Cumhurbaşkanı ve milletvekillerine ne diyorsun" diye sordu. Bayram da şunları söyledi:

"Siz kendi maaşlarınızı yarım saatin içerisinde çıkarıyorsunuz ama bu memlekette 16 milyon emekli var. Bu emekliler bu seçimlerde size oy verecekler mi yani bu maaşa göre. Geçinemiyor adam zaten açlıktan ölüyor. Açlıktan ölüyor ya. Sen 100 bin lirayla pazara çıkıyorsun çoluğuna çocuğuna çikolatasını alıyorsun efendime söyleyeyim muzunu alıyorsun. Benim çocuğum senin çocuğun kadar değil mi yani? Senin ki 9 aylık da benim ki 5 buçuk aylık mı? Benimki de 9 aylık seninki de 9 aylık."

Emekli maaşının en az 20 bin lira olması gerektiğini söyleyen vatandaşa yanıt veren Tahtasız, "Biz bununla ilgili soru önergesi veriyoruz ama maalesef Cumhur İttifakı'nın oylarıyla bu reddediliyor ne yapalım" şeklinde konuştu. Çerkez Bayram ise "Reddediyorsa siz de ona göre cezasını vereceksiniz. Halk da verecek" dedi.