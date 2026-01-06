Haberler

Kaydettiği Videoda Bakan Şimşek'e Dert Yanan Esnaf Hakkında Soruşturma

Güncelleme:
Çorum'da esnaf Murat Kırçı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdiği videosu nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da kaydettiği videoda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösteren arasta esnafı Murat Kırçı, hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda ifadesinin alındığını bildirdi.

Murat Kırçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle geçen günkü çekmiş olduğumuz, esnaf videosu ile ilgili hakkımızda savcılık tarafından soruşturma başlatılmış. Bu sebeple ifadeye çağrıldık. İfademizi verdik. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, madde 217/a fıkrasına istinaden tarafımıza soruşturma açılmış, soruşturma şu anda devam ediyor. Sonuçlarını bekleyeceğiz, göreceğiz, hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. Başka da söyleyecek bir kelimem yok şu an için ama sonuçlandıktan sonra inşallah kararı tarafınıza bildiririm. Şu anda soruşturma açılmıştır. Bu sebeple soruşturma tamamlanana kadar için herhangi bir şey söylemeyeceğim." şeklinde konuştu.

Kırçı, sosyal medya hesabından paylaştığı ve soruşturmaya konu edilen videosunda şunları söylemişti:

"Çorum'un en merkezi noktasındayız. Saat kulesi civarındayız. Şu anda esnafın çoğu siftah dahi edemedi. Döneri göster, daha duruyor öylece, hiç bıçak değmemiş. Ama Sayın Mehmet Şimşek, cumartesi günleri bile vergi dairesinden memur gönderiyorsun incelemeye. ya siftah var mı ben fiş keseceğim? 'Fiş kesmedi' diye ceza yazıyorsunuz. Bana yazılmadı da yazıldıklarını biliyorum. Fiş kesmedi, siftah etmemişim saat 12.00 Önce dönün de ekonomiyi nasıl yönettiğinize bakın, ondan sonra esnafla uğraşın. Esnaf dükkan kirasını mı ödeyecek? Daha siftah edemedi?"

Kaynak: ANKA / Yerel
