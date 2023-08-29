Çorlu'da 12. Kültür, Sanat ve Spor Festivali Başlıyor

Çorlu Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Çorlu Kültür, Sanat ve Spor Festivali, konserler, sünnet şöleni, spor müsabakaları, gösteriler, sergiler ve çeşitli etkinliklerle dolu bir programla Çorlu halkıyla buluşacak.

Çorlu Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çorlu Kültür, Sanat ve Spor Festivali, konserler, sünnet şöleni, spor müsabakaları, gösteriler, sergiler ve çeşitli etkinliklerle dolu bir programla Çorlu halkıyla buluşacak.

30 Ağustos-2 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 12. Çorlu Kültür, Sanat ve Spor Festivali'nde bu yıl da ünlü sanatçılar sahne alacak.

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 09.00'da Atatürk Meydanı'ndaki çelenk sunumunun ardından saat 10.30'da Atatürk Meydanı'nda geçit töreni ve kutlama programı gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında düzenlenen 2. Trakya Basketbol Kupası final müsabakası ise saat 17.00'de Ziya Berhan Kılıç Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.

İlk gün programı saat 20.15'te Çorlu Şehitliği ile Atatürk Meydanı arasında düzenlenecek fener alayı, Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilecek 100 Yıllık Emanet Cumhuriyet Tiyatrosu ve DJ Suat Ateşdağlı'nın sahne performansı eşliğinde sona erecek.

Festivalin ikinci günü ise saat 21.00'de Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek konserde Mehmet Erdem birbirinden güzel şarkıları eşliğinde Çorlulular ile buluşacak.

ÖNCE SÜNNET ŞÖLENİ SONRA CEYLAN ERTEM KONSERİ

Festivalin üçüncü günü Cumhuriyet Parkı'nda düzenlecek etkinliklerle devam edecek. Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi halk oyunları gösterileri ile saat 17.30'da Cumhuriyet Parkı'nda kurulacak alternatif sahnede gerçekleştirilecek ve Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Atölyesi ile devam edecek.

Saatler 19.00'u gösterdiğinde geleneksel hale gelen ve bölgenin en büyük sünnet şölenlerinden biri olan Çorlu Belediyesi Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni, sünnet çocukları ve ailelerinin de katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak ve Çardaklı Çeşme Sahnesi'nde sona erecek. Kortejin ardından program, geçen yıllarda olduğu gibi Kel Orhan ve Orkestrası'nın birbirinden güzel ve eğlenceli şarkıları eşliğinde devam edecek.

Çardaklı Çeşme Sahnesi'nde düzenlenen şölen devam ederken, festival programı kapsamında saat 20.00'de Cumhuriyet Parkı'nda DJ Performans etkinliği gerçekleştirilecek.

Festivalde üçüncü gün sanatçı Ceylan Ertem'in seslendireceği birbirinden güzel şarkılarla sona erecek.

SAGOPA KAJMER İLE UNUTULMAZ BİR GECE

Festivalin dördüncü ve son günü 12.00-18.00 saatleri arasında Çorlu Belediyesi Eğitim ve Seminer Salonu'nda Satranç Turnuvası gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Parkı'nda devam edecek olan festival kapsamında saat 17.30'da alternatif sahnede Çocuklar İçin Tiyatro Atölyesi düzenlenecek. Saat 18.00'de 7'den 70'e herkesin beğeni ve ilgiyle izlediği zumba dans gösterisi yapılacak.

Saat 19.00'da düzenlecek DJ Performans etkinliğinin hemen ardından Türk Rap müziğinin önemli sanatçılarından Sagopa Kajmer dinleyicileriyle buluşacak.

Festival çerçevesinde ayrıca Çorlu Kültür Sanat Derneği tarafından hazırlanan etkinliklerin yanı sıra Atatürk Evi'nde Trakya Manevraları'nın Unutulmaz Hatıraları Sergisi düzenlenecek.