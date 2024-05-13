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Çoban, Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında dizi oyuncusu oldu

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Kırşehir'de, Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına yazdığı şiirle sitem eden çoban, dizide oynamaya başladı. Çoban, 'Seçimi kaybederek kazanan ilk kişi ben oldum' dedi.

Kırşehir'de, Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına yazdığı şiirle sitem eden çoban, dizide oynamaya başladı. Çoban, "Seçimi kaybederek kazanan ilk kişi ben oldum" dedi.

Yaşadıklarını Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında İHA'ya anlatan Aydın Battal, TRT'de yayınlanan Gönül Dağı adlı dizi setinde 3 bölüm oynadı. Film teklifinin kendisini mutlu kıldığını ve Kırşehir adına heyecan dolu olduğunu söyleyen Battal; seçimleri kaybettikten sonra kazanan ilk kişi olduğunu belirtti. Battal, kendisinin oynadığı dizi bölümünün yayınlanmasından sonra yaptığı açıklamada; "Bazen düşünüyorum, seçimleri kaybettikten sonra kazanan ben oldum. Tarihe geçerim herhalde" dedi.

Kırşehir'in tanıtımını yazdığı şiirle üstlendi

Gönül Dağı adlı dizide 3 bölüm oynayan ve kaybettiği muhtarlık seçimleri sonrasında teklif alan Çoban Battal; "İyi ve kötü yorum düşünenlerin hepsine saygılarımı sunarım. Kimileri; 'yakışmış' derken kimileri 'onun orada ne işi var, gitsin hayvanlarını gütsün' diye yorumlar yaptı. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

Battal, dizi teklifi almadan önce köyünde muhtar adayı olmuş, 300 oyun 29'unu aldıktan sonra bacanağı ve baldızına sitem dolu şiir yazmıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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