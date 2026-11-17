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(ŞIRNAK) - Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Şırnak ve Cizre'de faaliyet gösteren esnaf, tüccar ve sanayicilerin birikmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılması için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e başvuruda bulundu. Oda, vergi borçlarının kapsamlı biçimde yapılandırılmasını, faiz ve gecikme zamlarında indirim yapılmasını ve işletmelere uzun vadeli ödeme imkanı sağlanmasını talep etti.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Muad Elçi, bölgede faaliyet gösteren esnaf, tüccar ve sanayicilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e hitaben yazılı talepte bulundu.

16 Kasım 2026 tarihli yazıda, Cizre'deki işletmelerin ekonomik daralma, finansmana erişim sorunları ve artan maliyetler nedeniyle ciddi mali güçlüklerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Cizre TSO'nun yazısında, işletmelerin tahakkuk etmiş ancak ödeme güçlüğü nedeniyle birikmiş vergi borçlarının yapılandırılmasının bölgesel ekonomik sürdürülebilirlik açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Vergi borçlarının ana para yükü korunarak faiz ve gecikme zamlarında indirim yapılması gerektiği belirtilen yazıda, işletmelerin ödeme gücüne uygun, uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme seçenekleri sunulması istendi.

Cizre TSO, Şırnak ve Cizre'deki vergi mükelleflerinin borçlarının kapsamlı şekilde yapılandırılması ve bölgenin sosyoekonomik koşulları dikkate alınarak özel ödeme kolaylıklarının değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Başvuruda, söz konusu düzenlemelerin işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi, istihdamın korunması ve yeni yatırımların teşvik edilmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA