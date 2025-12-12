Haberler

2 asırdır aynı ailenin sürdürdüğü meslek, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

2 asırdır aynı ailenin sürdürdüğü meslek, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen demircilik zanaatı, artık sadece tek bir kişi tarafından devam ettiriliyor. Reşit Demirci, babasından devraldığı bu mesleği sürdürme çabası ile geleneksel zanaatların korunmasına dikkat çekti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir zamanlar dokuz ayrı dükkanda sürdürülen demircilik mesleği, bugün yok olma noktasına geldi. İlçede, yaklaşık 200 yıldır aynı aile tarafından sürdürülen bu zanaatı devam ettiren tek kişi kaldı.

Küçük yaşlarda babasının yanında çırak olarak mesleğe adım atan Reşit Demirci (72), o günden beri aynı ocağın başında. Babasının da kendi babasından devraldığı bu mesleği aynı azimle sürdürdüğünü belirten Reşit Demirci, "Ben de bu zanaatı babamdan devraldım. 65 yıldır buradayım. Tahra, satır, kıyma bıçağı, orak ve balta gibi birçok el yapımı demir ürününün üretimini yapıyorum. Zor bir iş, ekmeği de az. Bu yüzden kimse bu mesleğe yönelmiyor. Bizi takip eden kimse yok. Cizre'de geleneksel zanaatların yok olmaması için çırak yetiştirmek çok önemli. Eğer bu meslek ölürse bir daha geri gelmez" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Galatasaray'da maaş krizi! Aylardır para almıyorlar

Taraftarlar şok oldu! Galatasaray'da büyük kriz
200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
title